Traditionelles Schützenfest in Oederan: Ein Fest für die ganze Familie

In Schönerstadt spielt der Bogensport eine wichtige Rolle. Der örtliche Schützenverein ist nicht nur landesweit Spitze, sondern beweist, dass er auch zu feiern weiß.

Die Mitglieder der Schützengesellschaft Schönerstadt 1862 e.V. sind in Sachsen seit vielen Jahren als erfolgreiche Bogenschützen bekannt. So setzten sich die Vereinsmitglieder im ersten Halbjahr bei den Landesmeisterschaften des sächsischen Bogensportverbandes und des sächsischen Schützenbundes sehr gut in Szene und erkämpften Titel und...