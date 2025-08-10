Treuer Fan fährt 1600 Kilometer aus Norwegen zum Mantatreffen ins Erzgebirge

Dresden feierte den Kaiser, Wingendorf den Manta: Beim internationalen Treffen bei Oederan, das der 1. Opel-Manta-Club Sachsens ausrichtete, gab es echte Raritäten zu bestaunen.

Der Fuchsschwanz am Manta ist heute nur noch ein Klischee, sagt Daniel Braun, Vorsitzender des ersten Opel-Manta-Club Sachsens. An dem einen oder anderen Fahrzeug beim Wingendorfer Mantatreffen konnte man allerdings doch noch einen Fuchsschwanz sehen. „Wir sind alle sehr zufrieden. Etwa 250 bis 300 alte Opel sind zum Treffen gekommen." Auf der...