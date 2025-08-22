Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Jörg Brinnig , Matthias Wrabetz und Daniel Braun v.l. vom 1. Manta Club Sachsen.
Jörg Brinnig , Matthias Wrabetz und Daniel Braun v.l. vom 1. Manta Club Sachsen. Bild: Claudia Dohle
Jörg Brinnig , Matthias Wrabetz und Daniel Braun v.l. vom 1. Manta Club Sachsen.
Jörg Brinnig , Matthias Wrabetz und Daniel Braun v.l. vom 1. Manta Club Sachsen. Bild: Claudia Dohle
Flöha
Freude in Oederan: Mantafahrer drücken aufs Spendenpedal und unterstützen zwei Hospize
Von Claudia Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der 1. Manta-Club Sachsen hat beim Manta-Treffen Spendengelder gesammelt. Diese wurden an das Hospiz in Oederan und an den ambulanten Kinderhospizdienst Schmetterling in Chemnitz überreicht.

Das Hospiz in Oederan konnte sich kürzlich über eine Spende in Höhe von 1170 Euro freuen. Überreicht wurde der Scheck von Mitgliedern des 1. Opel Manta Club Sachsens. „Wir haben zum 20. Manta- und Alt-Opel Hecktrieblertreffen in Wingendorf einen Spendentisch gehabt", sagt Daniel Braun, einer der beiden Vereinsvorsitzenden.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:01 Uhr
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
17:53 Uhr
3 min.
Großeinsatz der Polizei in Plauen: Minderjährige Person soll „schwere staatsgefährdende Gewalttat“ vorbereitet haben
Update
Maskierte Polizisten sperrten die Moritzstraße in Plauen ab.
Die Polizei hat Montagfrüh Teile eines Wohngebietes sowie die B 92 in Plauen abgeriegelt. Inzwischen gibt es erste Erkenntnisse zu den Hintergründen des Einsatzes.
Jonas Patzwaldt und Claudia Bodenschatz
30.07.2025
4 min.
„Ich habe ihn ockerfarben lackiert“: Gahlenzer startklar für das Opel-Treffen in Wingendorf
Daniel Schnabel mit seinem Opel Kadett C, den er in eineinhalb Jahren auf Vordermann gebracht hat.
Der Gahlenzer Daniel Schnabel ist seit fast drei Jahrzehnten großer Opel-Fan und freut sich auf das bevorstehende 20. Manta- und Altopelhecktrieblertreffen in Wingendorf.
Claudia Dohle
20:31 Uhr
2 min.
Verwechslung: Wontorra wünscht Kollegin schnelles Abhaken
Moderatorin Laura Wontorra.
Die Sky-Journalistin Katharina Kleinfeldt verwechselt nach der Partie einen Spieler, der zuvor sein Trikot getauscht hatte. TV-Moderatorin Laura Wontorra zeigt Verständnis.
10.08.2025
5 min.
Treuer Fan fährt 1600 Kilometer aus Norwegen zum Mantatreffen ins Erzgebirge
Lars Eulenberger aus Chemnitz und Anton Ziegler aus Meuselwitz (v,l.) hatten sich standesgemäß zum Opel-Treffen angezogen.
Dresden feierte den Kaiser, Wingendorf den Manta: Beim internationalen Treffen bei Oederan, das der 1. Opel-Manta-Club Sachsens ausrichtete, gab es echte Raritäten zu bestaunen.
Claudia Dohle
20:29 Uhr
2 min.
BVB löst Vertrag mit freigestelltem Mislintat endgültig auf
Borussia Dortmund trennt sich wieder von seinem Kaderplaner Sven Mislintat.
Nach anhaltenden internen Querelen greift Borussia Dortmund durch. Der Kaderplaner muss den Verein verlassen. Nun ist der Vertrag mit Sven Mislintat endgültig aufgelöst worden.
Mehr Artikel