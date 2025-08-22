Freude in Oederan: Mantafahrer drücken aufs Spendenpedal und unterstützen zwei Hospize

Flöha
Der 1. Manta-Club Sachsen hat beim Manta-Treffen Spendengelder gesammelt. Diese wurden an das Hospiz in Oederan und an den ambulanten Kinderhospizdienst Schmetterling in Chemnitz überreicht.
Das Hospiz in Oederan konnte sich kürzlich über eine Spende in Höhe von 1170 Euro freuen. Überreicht wurde der Scheck von Mitgliedern des 1. Opel Manta Club Sachsens. „Wir haben zum 20. Manta- und Alt-Opel Hecktrieblertreffen in Wingendorf einen Spendentisch gehabt", sagt Daniel Braun, einer der beiden Vereinsvorsitzenden.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.