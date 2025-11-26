Turmgalerie Augustusburg trotzt dem Winter mit einzigartiger Kunst

Zum ersten Mal sind auch in der kalten Jahreszeit Bilder in der Turmgalerie Augustusburg zu sehen. Möglich macht dies das Material, mit dem Ulrich Haselhuhn arbeitet: farbige Linoleumabfälle.

Premiere in der Turmgalerie Augustusburg: Zum ersten Mal ist dort auch in der kalten Jahreszeit eine Ausstellung zu sehen. Möglich macht dies ein besonderer Künstler, der mit einem ganz besonderen Material arbeitet. Ulrich Haselhuhn bezeichnet sich selbst Linolbildhauer. Seine Kunst ist temperaturbeständig, wasserabweisend, langlebig,... Premiere in der Turmgalerie Augustusburg: Zum ersten Mal ist dort auch in der kalten Jahreszeit eine Ausstellung zu sehen. Möglich macht dies ein besonderer Künstler, der mit einem ganz besonderen Material arbeitet. Ulrich Haselhuhn bezeichnet sich selbst Linolbildhauer. Seine Kunst ist temperaturbeständig, wasserabweisend, langlebig,...