Ulrich Haselhuhn (v. l. ) gestaltet einige der Linoleumbilder gemeinsam mit seiner Frau Norma; hier im Gespräch mit Sohn Tim .
Ulrich Haselhuhn (v. l. ) gestaltet einige der Linoleumbilder gemeinsam mit seiner Frau Norma; hier im Gespräch mit Sohn Tim . Bild: Matthias Zwarg
„Upcycling Linoleum“ nennt Ulrich Haselhuhn seine Kunst, Linol-Abfälle zu farbenfrohen Bildern zu verarbeiten, bei denen Berühren durchaus erwünscht ist.
„Upcycling Linoleum“ nennt Ulrich Haselhuhn seine Kunst, Linol-Abfälle zu farbenfrohen Bildern zu verarbeiten, bei denen Berühren durchaus erwünscht ist. Bild: Matthias Zwarg
Gabriel Jagieniak spielte zur Eröffnung der Ausstellung am Samstag einfühlsame Improvisationen auf dem Akkordeon.
Gabriel Jagieniak spielte zur Eröffnung der Ausstellung am Samstag einfühlsame Improvisationen auf dem Akkordeon. Bild: Matthias Zwarg
„Upcycling Linoleum“ nennt Ulrich Haselhuhn seine Kunst, Linol-Abfälle zu farbenfrohen Bildern zu verarbeiten, bei denen Berühren durchaus erwünscht ist.
„Upcycling Linoleum“ nennt Ulrich Haselhuhn seine Kunst, Linol-Abfälle zu farbenfrohen Bildern zu verarbeiten, bei denen Berühren durchaus erwünscht ist. Bild: Matthias Zwarg
Flöha
Turmgalerie Augustusburg trotzt dem Winter mit einzigartiger Kunst
Von Matthias Zwarg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum ersten Mal sind auch in der kalten Jahreszeit Bilder in der Turmgalerie Augustusburg zu sehen. Möglich macht dies das Material, mit dem Ulrich Haselhuhn arbeitet: farbige Linoleumabfälle.

Premiere in der Turmgalerie Augustusburg: Zum ersten Mal ist dort auch in der kalten Jahreszeit eine Ausstellung zu sehen. Möglich macht dies ein besonderer Künstler, der mit einem ganz besonderen Material arbeitet. Ulrich Haselhuhn bezeichnet sich selbst Linolbildhauer. Seine Kunst ist temperaturbeständig, wasserabweisend, langlebig,...
