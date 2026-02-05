Umstrittene Schranke in Grünberg: Warum die Bügel immer noch verschwunden sind

Flöha
Seit gut einem Jahr ist der befestigte Waldweg zwischen Augustusburg und Falkenau mit einer Schranke blockiert. Seit einer Weile schon steht die Schranke offen. Wann wird sie wieder verschlossen?
Die kaputte Bügelschranke auf dem Verbindungsweg durch den Wald zwischen Grünberg und Falkenau wird repariert. Der kaputt gefahrene Bügel wird durch einen neuen Bügel ersetzt. Das sagte der Augustusburger Bürgermeister Jens Schmidt. Im Falkenauer Ortschaftsrat war kürzlich darüber informiert worden, dass die umstrittene Schranke komplett...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.