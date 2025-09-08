Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Zu einem Fall von Vandalismus ist die Polizei nach Augustusburg gerufen worden.
Zu einem Fall von Vandalismus ist die Polizei nach Augustusburg gerufen worden. Bild: Symbolbild: Heiko Küverling - stock.adobe.com
Zu einem Fall von Vandalismus ist die Polizei nach Augustusburg gerufen worden.
Flöha
Unbekannte zerkratzen Auto in Augustusburg
Redakteur
Von Babette Philipp
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach einem Fußballspiel in Augustusburg: Ein Renault-Fahrer entdeckt 13 Kratzer an seinem Auto. Die Polizei ermittelt.

Böse Erkenntnis nach einem Fußballspiel: Das Auto ist heftig beschädigt. Das hat sich laut Polizei zugetragen: Während eines Fußballspiels im Stadion Jahnkampfbahn in Augustusburg parkte ein Renault-Fahrer seinen roten Wagen am Sonntag auf einem Parkplatz in der Frankenberger Straße. Bei seiner Rückkehr stellte er fest, dass Unbekannte den...
