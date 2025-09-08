Unbekannte zerkratzen Auto in Augustusburg

Flöha
Nach einem Fußballspiel in Augustusburg: Ein Renault-Fahrer entdeckt 13 Kratzer an seinem Auto. Die Polizei ermittelt.
Böse Erkenntnis nach einem Fußballspiel: Das Auto ist heftig beschädigt. Das hat sich laut Polizei zugetragen: Während eines Fußballspiels im Stadion Jahnkampfbahn in Augustusburg parkte ein Renault-Fahrer seinen roten Wagen am Sonntag auf einem Parkplatz in der Frankenberger Straße. Bei seiner Rückkehr stellte er fest, dass Unbekannte den...
