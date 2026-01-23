MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Fritz Lorenz (vorn) und Albert Gröbel waren am Freitag die ersten Skifahrer am Falkenauer Schlepplift.
Fritz Lorenz (vorn) und Albert Gröbel waren am Freitag die ersten Skifahrer am Falkenauer Schlepplift. Bild: Andreas Bauer
Tagsüber hatten Tom Klädtke und zwei weitere Vereinsmitglieder den Skihang Falkenau mit Pistenbullys präpariert.
Tagsüber hatten Tom Klädtke und zwei weitere Vereinsmitglieder den Skihang Falkenau mit Pistenbullys präpariert. Bild: Andreas Bauer
Albert Gröbel (vorn) und Fritz Lorenz war die Freude aufs Skifahren deutlich anzumerken.
Albert Gröbel (vorn) und Fritz Lorenz war die Freude aufs Skifahren deutlich anzumerken. Bild: Andreas Bauer
Fritz Lorenz (vorn) und Albert Gröbel waren am Freitag die ersten Skifahrer am Falkenauer Schlepplift.
Fritz Lorenz (vorn) und Albert Gröbel waren am Freitag die ersten Skifahrer am Falkenauer Schlepplift. Bild: Andreas Bauer
Tagsüber hatten Tom Klädtke und zwei weitere Vereinsmitglieder den Skihang Falkenau mit Pistenbullys präpariert.
Tagsüber hatten Tom Klädtke und zwei weitere Vereinsmitglieder den Skihang Falkenau mit Pistenbullys präpariert. Bild: Andreas Bauer
Albert Gröbel (vorn) und Fritz Lorenz war die Freude aufs Skifahren deutlich anzumerken.
Albert Gröbel (vorn) und Fritz Lorenz war die Freude aufs Skifahren deutlich anzumerken. Bild: Andreas Bauer
Flöha
Und er dreht sich endlich wieder: Falkenauer Skilift wieder in Betrieb
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach vielversprechendem Jahresauftakt mussten sich Alpine-Fans am Plauberg in Flöha in Geduld üben. Dank moderner Technik geht die Saison nun aber weiter.

Die beiden jungen Falkenauer Albert Gröbel und Fritz Lorenz waren die ersten. Als der Skilift in ihrem Heimatort am Freitagnachmittag wieder in Betrieb genommen wurde, stiegen die beiden Schüler als erste ein. Weitere Skifahrer ließen nicht lange auf sich warten, denn dank moderner Technik sind die Bedingungen am Plauberg wieder sehr gut....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12.01.2026
4 min.
Nach nur fünf Tagen schon Pause am Falkenauer Skihang: Warum der Lift erstmal stillsteht
Für die Zwillingsbrüder Laurin (links) und Johann Henkelmann ist der Falkenauer Skihang so etwas wie ihr zweites Zuhause.
Der Lift am Plauer Berg zwischen Flöha und Oederan ruht aktuell. Allerdings wird alles dafür getan, dass es bald weitergeht. Auch zwei Zwillingsbrüder packen mit an.
Andreas Bauer
13:38 Uhr
2 min.
Nach Schneepause: Diese Skilifte haben in Freiberg und Flöha geöffnet
Eva Rößler und Johannes Freitag bretterten am Montag den Augustusburger Skihang hinunter.
Geschneit hat es kaum, aber die Schneekanonen laufen auf Hochtouren. Hier ist am Wochenende wieder ein Ausflug auf Skiern oder mit dem Schlitten möglich.
Johanna Klix, Andreas Bauer
23.01.2026
2 min.
Stadt im Erzgebirge wird 2026 zum Wander-Mekka Europas
Besucher des Fichtelbergs genießen den Ausblick hinüber zum Keilberg. Beide Berge sind auch Ziele der Wanderfestwoche im September in Oberwiesenthal.
Der 123. Deutsche Wandertag und das größte Wanderfest Europas sollen im September tausende Gäste nach Oberwiesenthal locken. Neben geführten Touren gibt es auch einen grenzüberschreitenden Festumzug.
Holk Dohle
12:00 Uhr
4 min.
Chemniter Jazz-Entdeckung Jan K. Weiss: Zu fröhlich für den Blues
Jan K. Weiss im Proberaum: Hochkonzentriert und dennoch mit frappierender Leichtigkeit arbeitet der Musiker an seinen Songs.
Der Chemnitzer Gitarrist und Sänger legt sein erstes Soloalbum vor - ein überzeugendes Debüt nach vielen Jahren auf der Bühne.
Matthias Zwarg
23.01.2026
2 min.
Klinikum lockt dritten Chefarzt ins Erzgebirge
Dr. Vitalii Khromov ist der neue Chefarzt auf der Inneren im Erzgebirgsklinikum.
Binnen eines Vierteljahres hat das Erzgebirgsklinikum für den Standort Annaberg den dritten Chefarzt neu verpflichten können. Wo kommt der Neue eigentlich her?
Katrin Kablau
12:00 Uhr
4 min.
Projekte und Jubiläen an der Oberschule Niederwiesa: Ein Haus mit besonderer Atmosphäre
Schulleiterin Katrin Fischer an der Organisationstafel in ihrem Büro.
Die Schule ist seit Jahren gefragt - auch über die Ortsgrenzen hinaus. Welche Faktoren laut Schulleiterin Katrin Fischer für den guten Ruf verantwortlich sind und worauf sie sich derzeit vorbereitet.
Steffi Hofmann
Mehr Artikel