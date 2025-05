Unfall auf der B 180 in Flöha: Drei Autos kollidieren, drei Menschen verletzt

Am Dienstag hat es in Flöha einen Auffahrunfall gegeben. Was ist passiert?

Flöha. Es geschah am Dienstag gegen 14.40 Uhr in Flöha: Ein 58-Jähriger wollte mit seinem Opel-Kleinbus von der Augustusburger Straße (Bundesstraße 180) nach links in die Talstraße einbiegen. Vorher hielt er jedoch verkehrsbedingt an. Eine Suzuki-Fahrerin (32), die hinter ihm fuhr, musste ebenfalls verkehrsbedingt bremsen. Daraufhin fuhr eine 27-jährige Fahrerin eines Renault-Kleinbusses, die dahinter unterwegs war, auf den Suzuki auf, der dadurch weiter auf den Opel geschoben wurde.

Bei dem Auffahrunfall wurden die Suzuki-Fahrerin und ein siebenjähriger Junge, der mit ihr fuhr, leicht verletzt. Ein zwölfjähriger Junge im Renault erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Der Sachschaden lag bei insgesamt etwa 13.000 Euro. (eva)