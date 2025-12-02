Verhandlung vor dem Amtsgericht Freiberg: Aussagen gegen Aussage wegen sexueller Nötigung

Hat ein Mann Rentnerinnen sexuell genötigt und berührt? Der erste Verhandlungstag zeigte vor allem, dass nichts von vornherein klar sein dürfte. Es geht besonders um Glaubwürdigkeit.

Bei Verhandlungen vor dem Amtsgericht Freiberg ist es nicht selten so, dass der Fall eine klare Tendenz aufweist, meist in die Richtung, dass die Anschuldigungen im Großen und Ganzen zutreffen. Dann geht es oft nur darum, die Umstände, die zu den Taten führten, aufzuklären, den Grad der Reue des Angeklagten zu ermitteln oder Ähnliches.