Viel Frühling, viele Feste: Hier sind sechs schöne Ziele für Wochenend-Ausflüge in Mittelsachsen

Märkte, Musik und Muttertag: Am Sonnabend und am Sonntag will ganz Mittelsachsen raus ins Grüne. In Flöha, Halsbrücke, Mittweida, Leisnig, Clausnitz und Weiditz gibt es dazu die passenden Angebote!

Kultur am Schacht zum Muttertag in Halsbrücke: Der Verein VII. Lichtloch nimmt den Muttertag zum Anlass für einen Sonntag voller Kultur an der Bergschmiede an der Straße der Jugend 49: Von 10 bis 16 Uhr stehen Gesang, Tanz, Musik, Handwerk, Literatur, eine Bergwerk-Modellausstellung, Bergbaugeschichten und Frauenliteratur, kleine Wanderungen... Kultur am Schacht zum Muttertag in Halsbrücke: Der Verein VII. Lichtloch nimmt den Muttertag zum Anlass für einen Sonntag voller Kultur an der Bergschmiede an der Straße der Jugend 49: Von 10 bis 16 Uhr stehen Gesang, Tanz, Musik, Handwerk, Literatur, eine Bergwerk-Modellausstellung, Bergbaugeschichten und Frauenliteratur, kleine Wanderungen...