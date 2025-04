„Vielleicht müssen wir doch noch nicht sterben“: Vor 80 Jahren wurde das KZ-Außenlager Oederan evakuiert

Von Auschwitz nach Oederan: 501 jüdische Frauen und Mädchen mussten in Oederan in einer Munitionsfabrik Zwangsarbeit leisten. Das Gebäude steht heute noch. Zwei Überlebende können noch erzählen.

Lydia Tischler ist 96 Jahre alt. Sie lebt in London, im Berufsleben war sie eine der profiliertesten Psychotherapeutinnen für Kinder in Großbritannien. Handa Drori ist 93 Jahre alt. Sie lebt in einem Kibbuz in Israel. Sie besucht regelmäßig Kurse für Senioren, beschäftigt sich mit Politik, Musik und Religion. Handa Drori hat vier eigene...