Der erst vierjährige Gustav Müller aus Amtsberg durfte am Sonntagnachmittag in der Augustusburger Stadtkirche den Taktstock schwingen.
Flöha
Vierjähriger Dirigent übernimmt die Junge Philharmonie Augustusburg
Von Andreas Bauer
Für einen jungen Besucher aus Amtsberg wurde der Abschluss des diesjährigen Musiksommers zu einem unvergesslichen Erlebnis. Beim Familienkonzert durfte er den Taktstock schwingen.

Premiere vollauf gelungen: Zwar lockte das letzte Wochenende des 7. Augustusburger Musiksommers vor allem mit seinen beiden Sinfoniekonzerten noch einmal jeweils etwa 750 Gäste in die Stadtkirche St. Petri, doch wird von diesem Finale vor allem das Familienkonzert in Erinnerung bleiben. Erstmals präsentierte Organisator und Dirigent Pascal...
