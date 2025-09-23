Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Kay Riedel spielt aktiv ArcheryTime.an der virtuellen Zielwand.
Kay Riedel spielt aktiv ArcheryTime.an der virtuellen Zielwand. Bild: Mathias Herrmann
Kay Riedel spielt aktiv ArcheryTime.an der virtuellen Zielwand.
Kay Riedel spielt aktiv ArcheryTime.an der virtuellen Zielwand. Bild: Mathias Herrmann
Flöha
Virtuelle Jagd in Oederan: Schützen zielen auf animierte Hirsche
Von Mathias Herrmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für Kay Riedel ist seine Bogensportarena ein Ort der Begegnung. Bald wird diese zur Hochburg der Bogenschützen. Denn das Arena-Turnier lockt Groß und Klein in die „Stanze" in Oederan bei Freiberg.

Die Veranstaltung ist zwar erst in mehr als zwei Monaten, doch bereits jetzt ist die Vorfreude auf das zweite Arena-Turnier in der Bogensportarena in Oederan groß. Zehn verschiedene Wertungsrunden fordern am 6. Dezember die Teilnehmer heraus. Hier zählt nicht nur die Treffsicherheit, sondern auch das Geschick auf unterschiedlichen Distanzen und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
21.07.2025
4 min.
Eine Schützenkönigin und treffsichere Görbersdorfer mit Vorderlader und Pfeil
Auch das Bogenschießen wird in der Schützengesellschaft in Görbersdorf gepflegt: Reinhard und Ingrid Romanowski, Detlef Eppendorfer (r.).
Die Schützen lassen es krachen: Mit dem Königsschießen steigt der Jahreshöhepunkt im Vereinsleben im Oederaner Ortsteil. Worin sich die Erzgebirger von anderen Vereinen unterscheiden.
Christof Heyden
24.08.2025
4 min.
Musikfestival in Oederan begeistert: So familiär war das Insects and Spiders im Schlosspark
Familienspaß mit Zwerg und Manuela beim Insects-and-Spiders-Festival in Börnichen.
Wieder einmal war das Musikfestival Insects and Spiders in Börnichen bei Oederan ein Publikumsmagnet. Das kleine Festival vereint jährlich Familienfest und lokale Musikkultur.
Mathias Herrmann
27.09.2025
3 min.
Trump über Gaza-Gespräche: mehr guter Wille als je zuvor
Trump blickt zuversichtlich auf die aktuellen Verhandlungen zu einem Ende des Gaza-Kriegs.
Der US-Präsident weckt - nicht zum ersten Mal - Hoffnungen auf ein mögliches Ende des Gaza-Kriegs. Nun nennt er Details zu den aktuellen Verhandlungen.
Mehr Artikel