Virtuelle Jagd in Oederan: Schützen zielen auf animierte Hirsche

Flöha
Für Kay Riedel ist seine Bogensportarena ein Ort der Begegnung. Bald wird diese zur Hochburg der Bogenschützen. Denn das Arena-Turnier lockt Groß und Klein in die „Stanze" in Oederan bei Freiberg.
Die Veranstaltung ist zwar erst in mehr als zwei Monaten, doch bereits jetzt ist die Vorfreude auf das zweite Arena-Turnier in der Bogensportarena in Oederan groß. Zehn verschiedene Wertungsrunden fordern am 6. Dezember die Teilnehmer heraus. Hier zählt nicht nur die Treffsicherheit, sondern auch das Geschick auf unterschiedlichen Distanzen und...
