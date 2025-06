Vivaldi, Mozart, Bach: In Eppendorf und Frankenstein ist musikalisch was los

Die evangelisch-lutherische Kirchgemeinde lädt zu zwei Konzerten ein. Nicht nur Orgeln sollen dabei erklingen.

Von Salzburg nach Eppendorf: Am Freitag ist ein international renommierter Kirchenmusiker in der Eppendorfer Kirche zu Gast. Heribert Metzger stammt aus Wien und war bis zu seinem Ruhestand 2022 Domorganist in Salzburg. Außerdem lehrte er am dortigen Mozarteum und gewann 1972 den Bach-Wettbewerb in Leipzig. Metzger spielt Werke von Meistern wie...