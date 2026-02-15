Vortrag auf der Augustusburg: Wie DDR-Motorräder MZ, Simson & Co. zu Exportschlagern wurden

Die Geschichten hinter den Kultmotorrädern und ihr weltweiter Erfolg stehen im Mittelpunkt eines Vortrags für Fans Technik- und Geschichtsinteressierte.

Zur aktuellen Sonderschau „MZ Export – MZ-Motorräder in aller Welt“ im Motorradmuseum von Schloss Augustusburg gibt es einen Vortrag über die Exportgeschichte motorisierter Zweiräder in der DDR. Am 25. Februar berichtet Dr. Georg Seiler ab 17.30 Uhr im Augustuskeller über die Exportgeschäfte der Marken MZ, Simson, EMW und IWL. Seiler,... Zur aktuellen Sonderschau „MZ Export – MZ-Motorräder in aller Welt“ im Motorradmuseum von Schloss Augustusburg gibt es einen Vortrag über die Exportgeschichte motorisierter Zweiräder in der DDR. Am 25. Februar berichtet Dr. Georg Seiler ab 17.30 Uhr im Augustuskeller über die Exportgeschäfte der Marken MZ, Simson, EMW und IWL. Seiler,...