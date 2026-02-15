MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Flöha
  • |

  • Vortrag auf der Augustusburg: Wie DDR-Motorräder MZ, Simson & Co. zu Exportschlagern wurden

Um die Exportgeschichte der DDR-Motorräder dreht sich ein Vortrag auf der Augustusburg.
Um die Exportgeschichte der DDR-Motorräder dreht sich ein Vortrag auf der Augustusburg. Bild: Ulf Dahl
Um die Exportgeschichte der DDR-Motorräder dreht sich ein Vortrag auf der Augustusburg.
Um die Exportgeschichte der DDR-Motorräder dreht sich ein Vortrag auf der Augustusburg. Bild: Ulf Dahl
Flöha
Vortrag auf der Augustusburg: Wie DDR-Motorräder MZ, Simson & Co. zu Exportschlagern wurden
Redakteur
Von Grit Baldauf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Geschichten hinter den Kultmotorrädern und ihr weltweiter Erfolg stehen im Mittelpunkt eines Vortrags für Fans Technik- und Geschichtsinteressierte.

Zur aktuellen Sonderschau „MZ Export – MZ-Motorräder in aller Welt“ im Motorradmuseum von Schloss Augustusburg gibt es einen Vortrag über die Exportgeschichte motorisierter Zweiräder in der DDR. Am 25. Februar berichtet Dr. Georg Seiler ab 17.30 Uhr im Augustuskeller über die Exportgeschäfte der Marken MZ, Simson, EMW und IWL. Seiler,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19:00 Uhr
2 min.
Gewinn aus „Klein gegen Groß“: Was das Klinikum Chemnitz mit 30.000 Euro von Michael Ballack macht
Michael Ballack machte es möglich: ein Familienzimmer auf der Kinderkrebsstation am Chemnitzer Klinikum.
Der ehemalige deutsche Fußball-Kapitän und Chemnitzer verlor in der Sendung zwar gegen einen jungen Nachwuchsspieler. Das Preisgeld konnte Michael Ballack aber am Ende für einen guten Zweck seiner Wahl spenden. Das Klinikum Chemnitz hat nun umgesetzt.
Susanne Kiwitter
19:00 Uhr
4 min.
Giro stöbert Vermisste in einer alten Gefängnis-Badewanne auf: Katastrophenschützer aus dem Erzgebirge üben im Lost Place
 9 Bilder
Erfolgreiche Suche für Giro im alten Oederaner Gefängnis: „Opfer“ Anja Haas ist gefunden.
Der alte Oederaner Knast als Fotoobjekt und Übungsstrecke: Hundegebell erfüllte am Wochenende das Stadtgefängnis. Paula, Giro und Dexter gingen am Sonntag auf Spurensuche.
Christof Heyden
07.01.2026
4 min.
„Genau das macht das Wintertreffen aus“: Witterung verstärkt die Vorfreude der Biker auf die Augustusburg
Die ersten Biker, die an der Augustusburg ihre Zelte aufschlagen, werden bereits am Donnerstag erwartet.
Zum 53. Mal ist das Schloss im Januar Treffpunkt für Hunderte Motorradfahrer und noch mehr Schaulustige. Minusgrade und Neuschnee bereiten dem Veranstalter keine Sorgen – im Gegenteil.
Andreas Bauer
02.01.2026
4 min.
Wo in Mittelsachsen 2026 die Post abgeht
Größter Motorradparkplatz Mittelsachsens: Der Schlosshof in Augustusburg wird am 10. Januar wieder zum Treffpunkt der winterharten Motorradfahrer.
Die Veranstaltungskalender in den Städten und Gemeinden sind gut gefüllt. Die „Freie Presse“ hat Tipps für die eigene Terminplanung in der Region Freiberg-Flöha-Mittweida-Rochlitz.
Matthias Behrend
14.02.2026
2 min.
„Zu langsam und zu wenig Personal“: Wie es mit dem Catering im Plauener Parktheater weitergeht
Theater-Musical im Sommer: Schlange am Getränke-Stand im Parktheater.
Lange Schlangen vor Imbissen und Getränkeständen gehören zum Erscheinungsbild bei Open-Air-Veranstaltungen im Stadtpark. Aber muss das sein? Welche Alternativen zur dortigen Gastro-Situation gibt es?
Sabine Schott
14.02.2026
4 min.
„Wir haben uns Mühe gegeben“: Bäckerei und Café im Vogtland schließen nach über 100 Jahren - aber es gibt Hoffnung
Am 28. Februar bäckt Hermann Frisch das letzte Mal für seine Kunden Brot und Semmeln. Der Bäckermeister geht nach 52 Arbeitsjahren in Rente. Damit enden 133 Jahre Familientradition.
52 Arbeitsjahre und jede Nacht am Backofen. Das ist die Lebensleistung von Hermann Frisch. Jetzt geht der fast 70-Jährige in Rente. Das Dorf Grünbach hat keinen Bäcker mehr. Aber Hoffnung bleibt.
Cornelia Henze
Mehr Artikel