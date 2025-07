Waldbaden oder Ritterabenteuer: Sieben Tipps gegen Langeweile in den Sommerferien in Mittelsachsen

Es gibt auch für Kurzentschlossene in der vorletzten Ferienwoche noch Angebote in Mittelsachsen. Die „Freie Presse“ hat Tipps für Angebote in Freiberg, Kriebstein, Rochlitz und Lunzenau.

Manche mögen es bunt und abwechslungsreich, andere eher ruhig - für alle ist etwas dabei: