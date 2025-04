Waldbühne Augustusburg: Der Springbrunnen ist bereit für die Besucher

Beim Arbeitseinsatz am Kleinod der Kleinstadt gab es Vorbereitungen für den Frühling: Das Wasserspiel startet in diesem Jahr in ein kleines Jubiläum.

Das Wasser plätschert und die Fontäne steigt auf: Der Springbrunnen der Waldbühne Augustusburg ist in die Saison 2025 gestartet. In einer gemeinschaftlichen Putzaktion haben Lothar Hofmann, Fritz und Adrian Kaiser am Mittwoch das Wahrzeichen der beliebten Freizeitanlage gesäubert und kleinere Reparaturen vorgenommen. Das Becken ist von Laub,...