MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Flöha
  • |

  • Wandern im Erzgebirge und Skat in Leubsdorf: Vier Tipps für das Wochenende rund um Flöha und Freiberg

Das Marbacher Skatturnier erlebt am Wochenende seine 30. Auflage bei Augustusburg.
Das Marbacher Skatturnier erlebt am Wochenende seine 30. Auflage bei Augustusburg. Bild: K. Berger/Archiv
Das Marbacher Skatturnier erlebt am Wochenende seine 30. Auflage bei Augustusburg.
Das Marbacher Skatturnier erlebt am Wochenende seine 30. Auflage bei Augustusburg. Bild: K. Berger/Archiv
Flöha
Wandern im Erzgebirge und Skat in Leubsdorf: Vier Tipps für das Wochenende rund um Flöha und Freiberg
Redakteur
Von Wieland Josch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Langeweile kommt in Mittelsachsen nicht auf zwischen den Jahren. Schon gar nicht in der Freiberger und Flöhaer Region. Das zeigen unsere Tipps ganz deutlich.

Die Weihnachtsfeiertage sind (fast) vorbei, nun kommt die Zeit zwischen den Jahren. Wer denkt, dass jetzt die Luft raus ist aus dem mittelsächsischen Veranstaltungskalender, der irrt. Für alle, die am letzten Wochenende des Jahres 2025 mehr erleben wollen als einzukaufen, für alle Kurzentschlossenen und Neugierigen haben wir Tipps für die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:00 Uhr
3 min.
BSV Sachsen Zwickau: Welches taktische Mittel im Derby gegen den Thüringer HC zum Erfolgsfaktor werden soll
Co-Trainerin Rita Lakatos (rechts) und Kreisläuferin Victoria Hasselbusch (links) gehen optimistisch ins Derby gegen den Thüringer HC.
Für die Bundesliga-Handballerinnen steht am Samstag das erste Punktspiel seit Mitte November an. Was die Gastgeberinnen optimistisch stimmt und mit welchem kurzfristigen Transfer der Gast aufwartet.
Anika Zimny, Monty Gräßler
25.12.2025
2 min.
Weihnachtsbaby 2025 in Freiberg: Lasse kurz vor Mitternacht geboren
Lasse ist das Weihnachtsbaby in Freiberg, Alina Lauckner und Felix Karst sind überglücklich.
Im Kreiskrankenhaus Freiberg kam am Heiligabend um 23.25 Uhr Lasse Lauckner zur Welt. Für seine Eltern aus Hainichen ist es das erste Kind – und bereits das 522. Baby des Jahres in der Klinik.
Marcel Schlenkrich, Heike Hubricht
17:02 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 26.12.2025
 13 Bilder
Kleine Eisstrukturen haben sich nach zwei sehr kalten Nächten am Ufer der Talsperre Spremberg gebildet.
12:00 Uhr
3 min.
Kirchen zu Weihnachten in der Region Flöha
Auch in der Augustusburger St. Petri Kirche prägen volle Kirchbänke die Christvesper zu Heiligabend.
Das Geläut der Glocken, das Flimmern der Kerzen und das Krippenspiel gehören für die Mehrheit an Heiligabend und Weihnachten dazu. Eine Übersicht zeigt, wo in der Flöhaer Region der Kirchgang möglich ist.
FP
25.12.2025
2 min.
City-Bahn im Chemnitzer Hauptbahnhof entgleist
Bei einer Rangierfahrt im Chemnitzer Hauptbahnhof ist eine City-Bahn entgleist.
Heiligabend rückte das THW aus, um bei einer entgleisten City-Bahn in Chemnitz zu helfen. Der Einsatz ging lange, eine Gefahr bestand aber nicht.
Denise Märkisch
16:31 Uhr
3 min.
Bei diesen zwei Jubiläen im Erzgebirge sind Schach- und Skat-Strategen gefragt
Vorjahressieger Robert Wetzel (r.) hat sich wieder angekündigt.
In Oederan werden zum Fest die Schachfiguren bewegt, in Marbach bei Augustusburg die Karten gemischt. Gesucht wird der beste Skatspieler aus Leubsdorf. Beide Events verbindet eine Gemeinsamkeit.
Knut Berger
Mehr Artikel