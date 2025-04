Warum der Ortsvorsteher von Kleinhartmannsdorf in einer Badewanne durchs Dorf düst

Die Einwohner des Eppendorfer Ortsteils sind im Rennfieber. In Garagen, Scheunen und Kellerwerkstätten bereiten sie ein sportlich-heiteres Spektakel für den 1. Mai vor.

Im Eppendorfer Ortsteil Kleinhartmannsdorf grassiert das Rennfieber. Am 1. Mai lädt der Heimatverein wieder zum Seifenkistenrennen ein. Der generationenübergreifende Gaudi-Wettkampf soll einer der Höhepunkte des Maifeiertages werden. Was der Sachsenring als Areal für PS-starke Boliden, ist in Kleinhartmannsdorf die Kappstraße mit Auslauf...