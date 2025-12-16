MENÜ
Wolfgang und Karin Peter aus Kunnersdorf freuen sich über die neue B 180, weil die nervigen Umleitungsfahrten enden. Einkaufen werden sie aber erst mal weiter in Zschopau.
Wolfgang und Karin Peter aus Kunnersdorf freuen sich über die neue B 180, weil die nervigen Umleitungsfahrten enden. Einkaufen werden sie aber erst mal weiter in Zschopau. Bild: Matthias Behrend
Flöha
Warum die neue B 180 bei Familie Peter im Erzgebirge für Erleichterung sorgt
Redakteur
Von Matthias Behrend
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Erst 15 Jahre Ampel-Alltag mit langen Wartezeiten auf der B 180 bei Augustusburg, dann knapp fünf Jahre Baustellen-Vollsperrung mit langen Umleitungen: Die Bewohner von Erdmannsdorf und Kunnersdorf haben endlich „ihre“ Straße zurück.

5040 Kilometer sind eine stattliche Entfernung. Wenn man einen Stein so weit werfen könnte, würde der über den Atlantik fliegen und an der kanadischen Ostküste landen. 5040 Kilometer - das ist etwa die Entfernung, die Wolfgang und Karin Peter in den vergangenen knapp fünf Jahren zusätzlich zurückgelegt haben, wenn sie von ihrem Wohnort...
Mehr Artikel