Warum die Schrebergärten im „Falkenauer Flussland“ der Windkraft weichen sollen

Ein Windrad bedroht die Kleingartenidylle und vereint Gegensätze. Das Sommertheater im Flöhaer Ortsteil zeigt im neuen Stück, wie eine Gemeinschaft zusammenfindet.

„Von Zaun zu Zaun“ heißt das diesjährige Stück im Sommertheater Falkenau. Es kommt am ersten September-Wochenende auf die Bühne. Manja Mann hat erneut die Spielvorlage geliefert. Sie sagt: „Mit unseren Geschichten aus dem Schrebergarten greifen wir ein bislang nicht behandeltes, aber die Gemeinschaft umso mehr bewegendes Thema auf.“