Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Einmal im Jahr wird zum Sommertheater nach Falkenau eingeladen, hier ein Foto von 2024.
Einmal im Jahr wird zum Sommertheater nach Falkenau eingeladen, hier ein Foto von 2024. Bild: C. Heyden/Archiv
Einmal im Jahr wird zum Sommertheater nach Falkenau eingeladen, hier ein Foto von 2024.
Einmal im Jahr wird zum Sommertheater nach Falkenau eingeladen, hier ein Foto von 2024. Bild: C. Heyden/Archiv
Flöha
Warum die Schrebergärten im „Falkenauer Flussland“ der Windkraft weichen sollen
Von Christof Heyden
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Windrad bedroht die Kleingartenidylle und vereint Gegensätze. Das Sommertheater im Flöhaer Ortsteil zeigt im neuen Stück, wie eine Gemeinschaft zusammenfindet.

„Von Zaun zu Zaun“ heißt das diesjährige Stück im Sommertheater Falkenau. Es kommt am ersten September-Wochenende auf die Bühne. Manja Mann hat erneut die Spielvorlage geliefert. Sie sagt: „Mit unseren Geschichten aus dem Schrebergarten greifen wir ein bislang nicht behandeltes, aber die Gemeinschaft umso mehr bewegendes Thema auf.“
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.08.2025
5 min.
Sächsische Bäcker protestieren gegen Verpackungsabgabe: „Dann backen wir den Stollen eben erst im Januar“
Bei den Annaberger Backwaren hat schon die Stollenproduktion begonnen.
Für Stollen-Folien soll eine Abgabe fällig werden – ähnlich wie für Einweg-Kaffeebecher. Bäckerverbände aus Sachsen wollen sich vor Gericht dagegen wehren. Was sagt das zuständige Umweltbundesamt?
Eva-Maria Hommel
30.08.2025
2 min.
Neue Details zum Juwelier-Einbruch im Globus Weischlitz: Polizei geht von Bandenkrimalität aus
Mit einem Auto verschafften sich die Täter Zugang zum Globus in Weischlitz
Zu dem spektakulären Einbruch in Weischlitz gibt es neue Informationen. Warum die Polizei nun von professionell agierenden Tätern ausgeht.
Jonas Patzwaldt
21.08.2025
4 min.
Als es 24 Kilo Südfrüchte auf Zuteilung gab: Falkenauer erinnern sich an frühere Kita-Tage
Zeitdokumente, Fotos, Spielzeug und Lehrmaterialien sind in der Kita „Falkennest“ im Flöhaer Ortsteil Falkenau ausgestellt und werden neugierig umringt.
Die Kita „Falkennest“ im Ortsteil von Flöha wird 70. Mitarbeiter und Besucher des Kindergartens von einst gehen auf Wiedersehensreise.
Christof Heyden
29.07.2025
3 min.
Chinesenviertel in Falkenau: Jetzt beginnt der Verkauf der Baugrundstücke
Auf dem Areal des früheren Chinesenviertels in Falkenau werden Baugrundstücke angeboten.
Noch vor anderthalb Jahren war das Areal im Flöhaer Ortsteil ein Sorgenkind. Dann kam ein Unternehmer, ersteigerte die Fläche. Wie geht es jetzt weiter?
Matthias Behrend
30.08.2025
4 min.
Deutliche Preiserhöhung in Zwickauer Parkhäusern: Warum Kunden künftig mehr zahlen müssen
Betreiber Contipark hat die Preise in den Zwickauer Parkhäusern angehoben.
Der Anbieter Contipark hat die Preise in allen drei Parkhäusern in Zwickau deutlich angehoben. Ziehen jetzt auch die städtischen Parkflächen nach?
Jim Kerzig
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
Mehr Artikel