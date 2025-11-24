Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Warum die Solar-Module in Grünberg den Schloss-Blick stören und was der Investor dazu sagt

Blick vom Schloss Augustusburg in Richtung Grünberg. Die Photovoltaikanlage ist markant sichtbar.
Blick vom Schloss Augustusburg in Richtung Grünberg. Die Photovoltaikanlage ist markant sichtbar. Bild: Claudia Dohle
Warum die Solar-Module in Grünberg den Schloss-Blick stören und was der Investor dazu sagt
Von Matthias Behrend
Die Planung der Photovoltaik-Anlage in Grünberg war transparent und an keiner Stelle gab Kritik oder Widerstand. Aber nach der Fertigstellung überrascht das tatsächliche Ausmaß doch viele.

Die Photovoltaikanlage (PV-Anlage) am Ortsrand von Grünberg ist baulich fertiggestellt und mancher reibt sich verwundert die Augen. Hans-Otto Kullig zum Beispiel, der Anfang 2023, als die Pläne zum Bau der Anlage bekannt wurden, noch Ortsvorsteher in Grünberg war und das Genehmigungsverfahren auch als Stadtrat begleitete: „Ich hätte mir das...
Das könnte Sie auch interessieren
17.09.2025
5 min.
„Einer für Alle“ in Augustusburg: Wie Grünberg zum Preisgeld für den Sanitärcontainer kam
Bei der Preisverleihung in Berlin: Klaus-Peter Drechsel und Elke Schwarz.
Die Mittelsachsen haben erneut erfolgreich am Engagement-Wettbewerb „machen!2025“ für ein vielfältiges Engagement in ländlichen Regionen teilgenommen. Ihre jüngste Idee wurde mit 5000 Euro belohnt.
Christof Heyden
24.10.2025
3 min.
Sandy Vogel aus Grünberg erhält Preis: Mit Herz und Hand für die Dorfgemeinschaft
Sandy Vogel freut sich über den Generationen-Award, der demnächst einen Ehrenplatz in der ehemaligen Schule Grünberg (im Hintergrund) erhält.
Sandy Vogel aus Grünberg zauberte ein Lächeln auf die Gesichter vieler, als sie den Sonderpreis des Generationen-Awards erhielt – ein Symbol ihres unermüdlichen Einsatzes.
Claudia Dohle
24.11.2025
3 min.
Fahnenklau beim FC Erzgebirge Aue: Drei Ultra-Führungsgruppen betroffen
Unter anderem dieses, markante Banner der Erzbrigade soll gestohlen worden sein.
Der Verlust der eigenen Fahne bedeutet für Ultras das Worst-Case-Szenario. Meist zieht es die Auflösung der Ultra-Gruppierung nach sich. So auch diesmal? Die aktive Auer Fanszene hat sich öffentlich noch nicht dazu geäußert.
Paul Steinbach
25.11.2025
5 min.
Harmlos oder nicht? Wenn Füße oder Hände einschlafen
Einmal gut strecken! Im Normalfall erledigt sich das Problem eingeschlafener Hände oder Füße dadurch.
Nachts komisch gelegen, zu lange im Schneidersitz gesessen oder die Hand blöd abgestützt: Plötzlich fühlt sich das Bein taub an oder der Arm kribbelt. Meist kein Grund zur Sorge - aber manchmal doch.
Katja Sponholz, dpa
25.11.2025
3 min.
Santa KI: Geschenkideen vom Chatbot
Das ist es! - Brainstorming mit einem Chatbot kann den Durchbruch bei "Geschenk-Blockaden" bringen.
Künstliche Intelligenz als Weihnachtshelfer: Mit nur wenigen Angaben bekommt man mehr oder weniger überraschende Geschenkideen – aber Vorsicht bei Backmischungen und Datenschutz!
24.11.2025
4 min.
Zwickauer Weihnachtsmarkt hat begonnen – was müssen Besucher für Roster und Glühwein bezahlen?
Heike Volklandt reicht eine Zwickauer Brühlette für 3,50 Euro über den Tresen. Außerdem verkauft sie Roster und Frikadellen.
Seit Montag haben die mehr als 100 Buden geöffnet. Mit welchen Ausgaben für Speisen und Getränke müssen Besucher rechnen? Ein Vergleich mit den Preisen des Vorjahres.
Johannes Pöhlandt
Mehr Artikel