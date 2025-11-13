Warum die Textilpflege Möbius von Flöha nach Niederwiesa umzieht

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Frank Buschbeck (Bild) und Christian Gabriel sind Eigentümer der B&G Wäscherei GmbH & Co. KG in Niederwiesa.
Frank Buschbeck (Bild) und Christian Gabriel sind Eigentümer der B&G Wäscherei GmbH & Co. KG in Niederwiesa. Bild: Ingolf Rosendahl
Das einstige Landwarenhaus wird für den Umzug der Textilpflege Möbius ausgebaut. Das Erdgeschoss wird komplett zum Ladenbereich.
Das einstige Landwarenhaus wird für den Umzug der Textilpflege Möbius ausgebaut. Das Erdgeschoss wird komplett zum Ladenbereich. Bild: Ingolf Rosendahl
Am Briefkasten steht schon der künftige Nutzer. Links der neu gesetzte Strommast für die Wäscherei.
Am Briefkasten steht schon der künftige Nutzer. Links der neu gesetzte Strommast für die Wäscherei. Bild: Ingolf Rosendahl
Der bisherige Sitz der Textilpflege Möbius in Flöha.
Der bisherige Sitz der Textilpflege Möbius in Flöha. Bild: Ingolf Rosendahl
Frank Buschbeck (Bild) und Christian Gabriel sind Eigentümer der B&G Wäscherei GmbH & Co. KG in Niederwiesa.
Frank Buschbeck (Bild) und Christian Gabriel sind Eigentümer der B&G Wäscherei GmbH & Co. KG in Niederwiesa. Bild: Ingolf Rosendahl
Das einstige Landwarenhaus wird für den Umzug der Textilpflege Möbius ausgebaut. Das Erdgeschoss wird komplett zum Ladenbereich.
Das einstige Landwarenhaus wird für den Umzug der Textilpflege Möbius ausgebaut. Das Erdgeschoss wird komplett zum Ladenbereich. Bild: Ingolf Rosendahl
Am Briefkasten steht schon der künftige Nutzer. Links der neu gesetzte Strommast für die Wäscherei.
Am Briefkasten steht schon der künftige Nutzer. Links der neu gesetzte Strommast für die Wäscherei. Bild: Ingolf Rosendahl
Der bisherige Sitz der Textilpflege Möbius in Flöha.
Der bisherige Sitz der Textilpflege Möbius in Flöha. Bild: Ingolf Rosendahl
Flöha
Warum die Textilpflege Möbius von Flöha nach Niederwiesa umzieht
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine fast 90-jährige Firmengeschichte endet in einer Stadt, um andernorts mit neuen Chancen weiterzugehen. Das erwartet die Kunden. Und das ist das Geheimnis hinter dem Umzug.

Mit Christian Gabriel betreibt Frank Buschbeck eine Immobiliengesellschaft. „Wir kaufen, was uns sinnvoll erscheint“, erklärt Buschbeck. Er stammt aus Niederwiesa. Und in der Gemeinde fiel ihm ein seit Jahren leerstehendes Gebäude ins Auge: das einstige Landwarenhaus. Das „Neue Deutschland“ schrieb in seiner Ausgabe vom 19. Oktober 1955...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:50 Uhr
1 min.
Vogtländer von Schockanrufen geflutet
Schockanrufe gab es in dieser Woche im Vogtland. Alle Angerufen reagierten professionell.
Betrüger haben es wieder auf das Geld älterer Menschen abgesehen. Acht Fälle der sogenannten Schockanrufe ereigneten sich in Plauen und Oelsnitz.
Cornelia Henze
13.11.2025
2 min.
Motorstottern im Erzgebirge: So geht es nach Super-Verkaufsstopp an Tankstelle weiter
An der Star-Tankstelle in Stollberg soll wieder Normalbetrieb einziehen.
Wegen Wasser im Super-Kraftstoff hatten Autofahrer nach dem Tanken an der Stollberger Star Probleme bekommen. Inzwischen gibt es neue Erkenntnisse.
Michael Urbach
24.10.2025
3 min.
Von neuen Partnern, Läden und Klassenräumen: Vier gute Nachrichten aus Mittelsachsen
Ole Pusch und Mitarbeiterin im neuen Geschäft von Fliege 52 in der Freiberger Burgstraße.
Nachrichten können Menschen zum Schmunzeln bringen und auch optimistisch stimmen. Hier sind vier Anregungen aus der Woche: aus Hainichen, Rochlitz, Freiberg und Niederwiesa.
Ingolf Rosendahl
12:43 Uhr
2 min.
Indonesien bereitet 20.000 Soldaten für Gazastreifen vor
Eine UN-Friedensmission ist noch nicht beschlossen, aber Indonesien denkt schon an seinen Beitrag dazu. (Archivbild)
Noch gibt es keine UN-Friedensmission für den Gazastreifen. Doch Indonesien betont schon seit geraumer Zeit seine Bereitschaft, beim Wiederaufbau zu helfen. Jetzt wird es konkreter.
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
23.10.2025
4 min.
„Eine grandiose Campingsaison“ - Betreiber des Naturbades Niederwiesa zieht Bilanz und hat Pläne
Frank Buschbeck hat dieses Jahr seinen Imbiss komplett modernisiert. Die Besucher haben ihn gut angenommen.
Das Chemnitzer Kulturhauptstadtjahr hat dem Naturbad Niederwiesa viele nationale und internationale Gäste beschert. Welche letzte Großveranstaltung für 2025 ansteht und was der Betreiber 2026 plant.
Steffi Hofmann
Mehr Artikel