Warum die Textilpflege Möbius von Flöha nach Niederwiesa umzieht

Eine fast 90-jährige Firmengeschichte endet in einer Stadt, um andernorts mit neuen Chancen weiterzugehen. Das erwartet die Kunden. Und das ist das Geheimnis hinter dem Umzug.

Mit Christian Gabriel betreibt Frank Buschbeck eine Immobiliengesellschaft. „Wir kaufen, was uns sinnvoll erscheint", erklärt Buschbeck. Er stammt aus Niederwiesa. Und in der Gemeinde fiel ihm ein seit Jahren leerstehendes Gebäude ins Auge: das einstige Landwarenhaus. Das „Neue Deutschland" schrieb in seiner Ausgabe vom 19. Oktober 1955...