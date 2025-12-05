Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Jörg Buschbeck hat am Freitag in Augustusburg gegen die aktuelle Kriegsrhetorik demonstriert.
Jörg Buschbeck hat am Freitag in Augustusburg gegen die aktuelle Kriegsrhetorik demonstriert.
Flöha
Warum ein Unternehmer vor dem Gymnasium in Augustusburg gegen Kriegsrhetorik protestiert
Redakteur
Von Matthias Behrend
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Jörg Buschbeck hat am Freitagfrüh vor dem Regenbogengymnasium Spickzettel verteilt. Er will mit der Aktion auch an das tragische Schicksal seiner Großväter erinnern.

Der Unternehmer Jörg Buschbeck hat am Freitagfrüh mit einer Protestaktion vor dem Gymnasium in Augustusburg für Aufsehen gesorgt. Buschbeck, der in Erdmannsdorf mit seiner Firma Eco Modul solarthermische Heizungssysteme produziert, wandte sich mit Plakaten und Spickzetteln gegen die aktuelle Kriegsrhetorik in Deutschland. Er kritisiert, dass...
