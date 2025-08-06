Warum eine Gaststube im Augustusburger Ortsteil Grünberg Schauplatz eines Horrorfilms ist

Flöha
Eine ehemalige Gaststube im Erzgebirge war Schauplatz eines Horror-Kurzfilmes. Der No-Budget-Film eines Glauchauers wurde sogar bei einem Festival in Österreich gezeigt.
Gruselige Musik, quietschende Türen und ein blutverschmierter Wirt kommen in verschiedenen Filmszenen vor: „Der Wirt und der Gast“ heißt der erste Kurzfilm von Steven Braumann. Er spielt in der ehemaligen Gaststube „Zur Linde“ in Grünberg.
