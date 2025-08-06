Warum eine Gaststube im Augustusburger Ortsteil Grünberg Schauplatz eines Horrorfilms ist

Eine ehemalige Gaststube im Erzgebirge war Schauplatz eines Horror-Kurzfilmes. Der No-Budget-Film eines Glauchauers wurde sogar bei einem Festival in Österreich gezeigt.

Gruselige Musik, quietschende Türen und ein blutverschmierter Wirt kommen in verschiedenen Filmszenen vor: „Der Wirt und der Gast“ heißt der erste Kurzfilm von Steven Braumann. Er spielt in der ehemaligen Gaststube „Zur Linde“ in Grünberg. Gruselige Musik, quietschende Türen und ein blutverschmierter Wirt kommen in verschiedenen Filmszenen vor: „Der Wirt und der Gast“ heißt der erste Kurzfilm von Steven Braumann. Er spielt in der ehemaligen Gaststube „Zur Linde“ in Grünberg.