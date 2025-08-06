Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Steven Braumann (links) und Denny Mai vor dem Schauplatz ihres ersten Kurzfilmes.
Steven Braumann (links) und Denny Mai vor dem Schauplatz ihres ersten Kurzfilmes. Bild: Claudia Dohle
Steven Braumann (links) und Denny Mai vor dem Schauplatz ihres ersten Kurzfilmes.
Steven Braumann (links) und Denny Mai vor dem Schauplatz ihres ersten Kurzfilmes. Bild: Claudia Dohle
Flöha
Warum eine Gaststube im Augustusburger Ortsteil Grünberg Schauplatz eines Horrorfilms ist
Von Claudia Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine ehemalige Gaststube im Erzgebirge war Schauplatz eines Horror-Kurzfilmes. Der No-Budget-Film eines Glauchauers wurde sogar bei einem Festival in Österreich gezeigt.

Gruselige Musik, quietschende Türen und ein blutverschmierter Wirt kommen in verschiedenen Filmszenen vor: „Der Wirt und der Gast“ heißt der erste Kurzfilm von Steven Braumann. Er spielt in der ehemaligen Gaststube „Zur Linde“ in Grünberg.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.10.2024
4 min.
Wonach Drohnen über Augustusburg suchen
Damit die Drohne genügend Power hat, wechselten die Drohnenpiloten in regelmäßigem Rhythmus die entleerten Akkus gegen geladene aus.
Dänische, finnische und deutsche Experten haben in den vergangenen Tagen den Augustusburger Ortsteil Grünberg mit Drohnen ins Visier genommen. Eine Schlüsselrolle spielen Spezialisten aus Freiberg.
Claudia Dohle
07.08.2025
3 min.
Nach Rüffel des Rechnungshofes: Lehrer in Sachsen verärgert über gedeckeltes Budget für Überstunden gegen Ausfall
Der Chemnitzer GEW-Bezirkschef Tobias Andrä.
Im Vergleich zu Kultusminister Clemens blicken Lehrergewerkschafter deutlich pessimistischer auf das neue Schuljahr. Nicht nur die Praxis der Abordnungen stößt bei ihnen auf Ablehnung.
Tino Moritz
15.01.2025
3 min.
Grünberg: Warum die umstrittene Bügel-Schranke verschwunden ist
Die Bügelschranke, die den Verbindungsweg zwischen Grünberg und Falkenau versperrt. Die Bügel wurden jetzt wieder entfernt, aber sie werden wieder zurückkehren.
Die Bügel der Absperrschranke im Augustusburger Ortsteil Grünberg wurden wieder abgebaut. Aber sie werden schon bald wieder zurückkehren.
Matthias Behrend
14:15 Uhr
1 min.
Defektes Stellwerk stört Bahnverkehr in Südbrandenburg
Im Regionalverkehr kommt es auf der Verbindung zwischen Doberlug-Kirchhain und Leipzig zu Beeinträchtigungen. (Archivbild)
Für die Steuerung des Zugverkehrs sind Stellwerke nötig. Ein Defekt sorgt im Regionalverkehr auf einer Verbindung von Südbrandenburg nach Sachsen für Störungen.
Von Nicole Jähn
8 min.
11:30 Uhr
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
14:12 Uhr
1 min.
Fanfaren, Eispiraten, Feierlaune – Stadtfest Crimmitschau geht in Runde zwei
Mit dem Einzug des Crimmitschauer Fanfarenzugs ist das Stadtfest am Samstagmorgen gestartet.
Vom Familienprogramm bis zur kultigen Partyband – in der Innenstadt jagt an diesem Wochenende ein Highlight das nächste.
Jochen Walther
Mehr Artikel