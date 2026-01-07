MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Im Augustusburger Ortsteil Grünberg (Symbolbild) findet am Samstag ein Flohmarkt statt.
Im Augustusburger Ortsteil Grünberg (Symbolbild) findet am Samstag ein Flohmarkt statt. Bild: Claudia Dohle
Im Augustusburger Ortsteil Grünberg (Symbolbild) findet am Samstag ein Flohmarkt statt.
Im Augustusburger Ortsteil Grünberg (Symbolbild) findet am Samstag ein Flohmarkt statt. Bild: Claudia Dohle
Flöha
Premiere in Grünberg bei Augustusburg: Das bietet der Trödelmarkt in der Alten Schule
Von Claudia Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Stöbern, entdecken und genießen: In der Alten Schule im Augustusburger Ortsteil Grünberg öffnen zwölf Trödelstände. Dazu gibt es Glühwein und Würstchen.

In der „Alten Schule“ im Augustusburger Ortsteil Grünberg findet am Samstag, 10. Januar, von 10 bis 17 Uhr erstmals ein Trödelmarkt statt. In zwei Räumen – dem Vereinsraum und der Turnhalle – wird an zwölf Ständen ein vielfältiges Angebot präsentiert. Verkauft werden unter anderem Spielsachen, Kleidung für Kinder und Erwachsene,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.01.2026
3 min.
Kurz und knackig: Jens Weißflog feiert mit Neujahrsansprache Erfolg im Internet
Per Video hält Jens Weißflog eine besondere Neujahrsansprache.
Er ist ein Held auf Sprungschanzen in der ganzen Welt gewesen. Seiner Heimat blieb er dabei immer treu. Das untermauert der Oberwiesenthaler nun mit einem besonderen Video.
Kjell Riedel
06.01.2026
4 min.
Hersteller für Kinderkleidung gibt Produktion in Chemnitz auf
Mützen und Schals für Kinder unter dem Markennamen Maximo wurden bisher in Chemnitz produziert.
Die bekannten Maximo-Mützen werden nur noch in Asien und in anderen europäischen Ländern hergestellt. Über 20 Mitarbeitern wurde gekündigt. Was weiterhin in Chemnitz bleibt.
Christian Mathea
21.12.2025
1 min.
Am Rande des Erzgebirges: Dieser besondere Weihnachtsmarkt bezaubert die Besucher
Lichter, Düfte, Weihnachtszauber: In Grünberg bei Augustusburg lockt einer der kleinsten Weihnachtsmärkte mit Tradition und Genuss.
Claudia Dohle
16:30 Uhr
3 min.
Fitnessclub zieht in ehemalige Müller-Drogerie in Limbach-Oberfrohna: „Der Umzug wird sehr sportlich“
Noch unter dem Dach der Turmpassage. Willi Kühn zieht bald mit seinem Studio um.
Der Sportclub freut sich über wachsende Mitgliederzahlen. Dafür braucht es neue Räume. Was sich ändert und welche besondere Neuerung Chef Willi Kühn ankündigt.
Jonas Patzwaldt
16:30 Uhr
4 min.
„Lachen und Lernen“: Schüler drehen mit BBC-Schauspielern in Glauchau
Jeder der Schüler hatte bei der Banküberfallszene eine bestimmte Funktion.
Ein Workshop, der in Zusammenarbeit mit dem Sender BBC entstand, hat in Glauchau Station gemacht. Warum trotz „Waffeneinsatz“ gelacht wurde.
Stefan Stolp
24.11.2025
3 min.
Warum die Solar-Module in Grünberg den Schloss-Blick stören und was der Investor dazu sagt
Blick vom Schloss Augustusburg in Richtung Grünberg. Die Photovoltaikanlage ist markant sichtbar.
Die Planung der Photovoltaik-Anlage in Grünberg war transparent und an keiner Stelle gab Kritik oder Widerstand. Aber nach der Fertigstellung überrascht das tatsächliche Ausmaß doch viele.
Matthias Behrend
Mehr Artikel