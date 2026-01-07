Premiere in Grünberg bei Augustusburg: Das bietet der Trödelmarkt in der Alten Schule

Stöbern, entdecken und genießen: In der Alten Schule im Augustusburger Ortsteil Grünberg öffnen zwölf Trödelstände. Dazu gibt es Glühwein und Würstchen.

In der „Alten Schule“ im Augustusburger Ortsteil Grünberg findet am Samstag, 10. Januar, von 10 bis 17 Uhr erstmals ein Trödelmarkt statt. In zwei Räumen – dem Vereinsraum und der Turnhalle – wird an zwölf Ständen ein vielfältiges Angebot präsentiert. Verkauft werden unter anderem Spielsachen, Kleidung für Kinder und Erwachsene,...