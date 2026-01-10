MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In der "Alten Schule" im Augustusburger Ortsteil Grünberg findet der Trödelmarkt statt.
In der "Alten Schule" im Augustusburger Ortsteil Grünberg findet der Trödelmarkt statt. Bild: Claudia Dohle
Tom Weber hatte Erinnerungsstücke seines Opas sowie Fundstücke aus einem Bungalow aufgebaut.
Tom Weber hatte Erinnerungsstücke seines Opas sowie Fundstücke aus einem Bungalow aufgebaut. Bild: Claudia Dohle
Lucy und Manuela Zimmermann hatten Schmuck, Taschen und Kleidung aufgebaut.
Lucy und Manuela Zimmermann hatten Schmuck, Taschen und Kleidung aufgebaut. Bild: Claudia Dohle
Angelika und Kristin Beer mit einer Menge Babykleidung beim Trödelmarkt.
Angelika und Kristin Beer mit einer Menge Babykleidung beim Trödelmarkt. Bild: Claudia Dohle
In der "Alten Schule" im Augustusburger Ortsteil Grünberg findet der Trödelmarkt statt.
In der "Alten Schule" im Augustusburger Ortsteil Grünberg findet der Trödelmarkt statt. Bild: Claudia Dohle
Tom Weber hatte Erinnerungsstücke seines Opas sowie Fundstücke aus einem Bungalow aufgebaut.
Tom Weber hatte Erinnerungsstücke seines Opas sowie Fundstücke aus einem Bungalow aufgebaut. Bild: Claudia Dohle
Lucy und Manuela Zimmermann hatten Schmuck, Taschen und Kleidung aufgebaut.
Lucy und Manuela Zimmermann hatten Schmuck, Taschen und Kleidung aufgebaut. Bild: Claudia Dohle
Angelika und Kristin Beer mit einer Menge Babykleidung beim Trödelmarkt.
Angelika und Kristin Beer mit einer Menge Babykleidung beim Trödelmarkt. Bild: Claudia Dohle
Flöha
Trotz Schnee und Kälte: Trödelmarkt in Grünberg öffnet seine Türen
Von Claudia Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Trödelmarkt im Augustusburger Ortsteil Grünberg startete am Samstag ruhig. Trotz winterlichen Wetters kamen am Vormittag erste Besucher in die „Alte Schule“. Er ist heute bis 17 Uhr geöffnet.

Der Trödelmarkt im Augustusburger Ortsteil Grünberg startete am Samstag ruhig. Aufgrund des winterlichen Wetters blieb das Besucheraufkommen am Vormittag zunächst verhalten. Dennoch fanden Interessierte den Weg in das Gebäude der „Alten Schule“, um an den verschiedenen Ständen zu stöbern. Der Trödelmarkt ist am heutigen Samstag noch bis...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:15 Uhr
3 min.
Die schönsten Bilder vom Wintertreffen auf der Augustusburg: Biker und Besucher trotzen Sturmtief Elli
Schnee und Eisglätte haben beim diesjährigen Event für einen zähen Beginn gesorgt. Trotzdem herrschte gegen Mittag Trubel – und gute Laune.
Andreas Bauer
09.01.2026
3 min.
Vermisstensuche am Fichtelberg: So gefordert sind die Oberwiesenthaler Bergretter
Der Montag ist für die Oberwiesenthaler Bergwacht der Tag mit den meisten Einsätzen gewesen.
Seit anderthalb Wochen läuft der Skibetrieb in Sachsens höchstgelegenem Skigebiet. Dass es Ehrenamtliche sind, die Schürfwunden und Frakturen erstversorgen, wissen wohl die Wenigsten. Und dann gibt es noch besondere Fälle.
Katrin Kablau
16:07 Uhr
1 min.
Wasserrohrbruch Chemnitz: Störung hält länger an
In den frühen Morgenstunden riss die Leitung nach Angaben des Energieversorgers noch weiter auf. (Symbolbild)
Nach einem Rohrbruch im Chemnitzer Zentrum erhalten Anwohner Trinkwasser über einen Tanker. Die Reparaturarbeiten sollen noch bis zum Abend andauern.
21.12.2025
1 min.
Am Rande des Erzgebirges: Dieser besondere Weihnachtsmarkt bezaubert die Besucher
Lichter, Düfte, Weihnachtszauber: In Grünberg bei Augustusburg lockt einer der kleinsten Weihnachtsmärkte mit Tradition und Genuss.
Claudia Dohle
12:00 Uhr
2 min.
Premiere in Grünberg bei Augustusburg: Das bietet der Trödelmarkt in der Alten Schule
Im Augustusburger Ortsteil Grünberg (Symbolbild) findet am Samstag ein Flohmarkt statt.
Stöbern, entdecken und genießen: In der Alten Schule im Augustusburger Ortsteil Grünberg öffnen zwölf Trödelstände. Dazu gibt es Glühwein und Würstchen.
Claudia Dohle
09.01.2026
2 min.
Andy Borg ist mit seiner Show zu Gast in Freiberg
Schlagerstar Andy Borg ist am Sonnabend live im Tivoli Freiberg zu Gast.
Schlagerstar Andy Borg kommt nach Freiberg. Mit ihm auf der Bühne stehen Madlen Rausch und Chris Andrews. Die Show verspricht einen Nachmittag voller Musik und Spaß.
Mathias Herrmann
Mehr Artikel