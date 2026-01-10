Trotz Schnee und Kälte: Trödelmarkt in Grünberg öffnet seine Türen

Der Trödelmarkt im Augustusburger Ortsteil Grünberg startete am Samstag ruhig. Trotz winterlichen Wetters kamen am Vormittag erste Besucher in die „Alte Schule“. Er ist heute bis 17 Uhr geöffnet.

Der Trödelmarkt im Augustusburger Ortsteil Grünberg startete am Samstag ruhig. Aufgrund des winterlichen Wetters blieb das Besucheraufkommen am Vormittag zunächst verhalten. Dennoch fanden Interessierte den Weg in das Gebäude der „Alten Schule“, um an den verschiedenen Ständen zu stöbern. Der Trödelmarkt ist am heutigen Samstag noch bis... Der Trödelmarkt im Augustusburger Ortsteil Grünberg startete am Samstag ruhig. Aufgrund des winterlichen Wetters blieb das Besucheraufkommen am Vormittag zunächst verhalten. Dennoch fanden Interessierte den Weg in das Gebäude der „Alten Schule“, um an den verschiedenen Ständen zu stöbern. Der Trödelmarkt ist am heutigen Samstag noch bis...