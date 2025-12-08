Warum ist das Regenbogengymnasium in Augustusburg so erfolgreich?

Flöha
Vor 15 Jahren hat die DPFA Akademiegruppe die frühere Mittelschule in Augustusburg übernommen und ein Gymnasium eröffnet. Dort gibt es alljährlich viel mehr Anmeldungen als Plätze.
Lernen mit Kopf, Herz und Hand. Das sagt Schulleiterin Tanja Mehnert auf die Frage nach dem Erfolgsrezept des Regenbogengymnasiums in Augustusburg. Vor 15 Jahren wurde das Gymnasium von der DPFA Akademiegruppe im früheren Gebäude der Mittelschule in Augustusburg gegründet und seither erfreut sich die Schule großer Beliebtheit. Alljährlich...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.