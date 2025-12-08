Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Plädiert für Mut und lösungsorientierte Entscheidungen: die Schulleiterin der Regenbogengymnasiums in Augustusburg, Tanja Mehnert.
Plädiert für Mut und lösungsorientierte Entscheidungen: die Schulleiterin der Regenbogengymnasiums in Augustusburg, Tanja Mehnert. Bild: Matthias Behrend
Flöha
Warum ist das Regenbogengymnasium in Augustusburg so erfolgreich?
Redakteur
Von Matthias Behrend
Vor 15 Jahren hat die DPFA Akademiegruppe die frühere Mittelschule in Augustusburg übernommen und ein Gymnasium eröffnet. Dort gibt es alljährlich viel mehr Anmeldungen als Plätze.

Lernen mit Kopf, Herz und Hand. Das sagt Schulleiterin Tanja Mehnert auf die Frage nach dem Erfolgsrezept des Regenbogengymnasiums in Augustusburg. Vor 15 Jahren wurde das Gymnasium von der DPFA Akademiegruppe im früheren Gebäude der Mittelschule in Augustusburg gegründet und seither erfreut sich die Schule großer Beliebtheit. Alljährlich...
