Warum Peter Semmler aus Erdmannsdorf nach 70 Jahren das Angeln aufgeben will

Flöha
Peter Semmler aus Erdmannsdorf angelt seit seiner Kindheit. Viele Jahre war er Vereinsvorsitzender und Gewässerwart. Jetzt überlegt er, das Hobby aufzugeben - nicht, weil er die Lust verloren hat.
Der letzte Angelausflug von Peter Semmler liegt ein paar Wochen zurück. Anfang November war er mit ein paar Angel-Freunden an einem Teich in Brand-Erbisdorf. Es könnte wirklich der letzte Angelausflug gewesen sein. Denn nach 70 Jahren als Angler überlegt Peter Semmler (80) aufzuhören, obwohl er sein Hobby liebt. „Es hat keinen Sinn mehr“,...
