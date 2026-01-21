MENÜ
Gefährdet und geschützt, aber ein Problem für Angelvereine: Der Fischotter nutzt gern Angelteiche als Jagdreviere und macht damit die Arbeit der Vereine zunichte.
Gefährdet und geschützt, aber ein Problem für Angelvereine: Der Fischotter nutzt gern Angelteiche als Jagdreviere und macht damit die Arbeit der Vereine zunichte. Bild: Patrick Pleul/dpa
Ortsvorsteher und Angler Volkmar Böhm am Teich des Angelvereins Erdmannsdorf-Hennersdorf. Der Verein will den Teich einzäunen.
Ortsvorsteher und Angler Volkmar Böhm am Teich des Angelvereins Erdmannsdorf-Hennersdorf. Der Verein will den Teich einzäunen. Bild: Matthias Behrend
2019 berichtete die „Freie Presse“ über die Probleme der Oederaner Angler mit dem Fischotter. Inzwischen denkt der Vereinsvorsitzende sogar ans Aufgeben.
2019 berichtete die „Freie Presse“ über die Probleme der Oederaner Angler mit dem Fischotter. Inzwischen denkt der Vereinsvorsitzende sogar ans Aufgeben. Bild: Screenshot
Flöha
Zäune gegen Otter: Der Kampf der Angler im Erzgebirge
Redakteur
Von Matthias Behrend
Der Angelverein Erdmannsdorf-Hennersdorf hat Ärger mit dem Fischotter, der den Vereinsteich leer frisst. Auch in Oederan ist der Otter ein gefräßiges Problem. Gefährden die Räuber den Angelsport?

Der Angelverein Erdmannsdorf-Hennersdorf hat der Stadtverwaltung Augustusburg ein Ultimatum gesetzt: Bis Ende März wollen die Freizeitangler Klarheit darüber haben, ob sie den Kampf gegen ihren größten Feind aufnehmen dürfen oder ob sie ihr Vereinsgewässer, den oberen Goldbach-Teich in Hennersdorf, aufgeben. So wurde es zur jüngsten...
