Weniger Geburten: Kitas rund um Flöha haben immer mehr freie Plätze

Flöha
Sinkende Geburtenzahlen wirken sich auf die Kitas der Region aus. Viele Einrichtungen haben freie Plätze, während der Bedarf an Hortbetreuung bestehen bleibt. Aktuelle Zahlen zeigen die Entwicklung.
Immer weniger Geburten – diese Entwicklung spiegelt sich zunehmend auch in den Kindertagesstätten der Region wider. Darauf machte jetzt der Eppendorfer Bürgermeister Axel Röthling beim Neugeborenen-Empfang am Beispiel seiner Gemeinde aufmerksam. „Auch in Eppendorf gehen die Geburtenzahlen zurück“, sagte der SPD-Politiker. Wurden im Jahr...
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