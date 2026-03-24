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Volle Fahrt voraus: In der Kita „Rappelkiste“ in Braunsdorf ist Platz für 27 Kinder.
Volle Fahrt voraus: In der Kita „Rappelkiste“ in Braunsdorf ist Platz für 27 Kinder. Foto: Claudia Dohle
Zum Babyempfang in Eppendorf begrüßte Bürgermeister Axel Röthling (Mittte hinten) Familien mit Neugeborenen aus Eppendorf.
Zum Babyempfang in Eppendorf begrüßte Bürgermeister Axel Röthling (Mittte hinten) Familien mit Neugeborenen aus Eppendorf. Foto: Claudia Dohle
Wo früher viele spielten, bleibt es heute oft ruhig.
Wo früher viele spielten, bleibt es heute oft ruhig. Foto: Claudia Dohle
Volle Fahrt voraus: In der Kita „Rappelkiste“ in Braunsdorf ist Platz für 27 Kinder.
Volle Fahrt voraus: In der Kita „Rappelkiste“ in Braunsdorf ist Platz für 27 Kinder. Foto: Claudia Dohle
Zum Babyempfang in Eppendorf begrüßte Bürgermeister Axel Röthling (Mittte hinten) Familien mit Neugeborenen aus Eppendorf.
Zum Babyempfang in Eppendorf begrüßte Bürgermeister Axel Röthling (Mittte hinten) Familien mit Neugeborenen aus Eppendorf. Foto: Claudia Dohle
Wo früher viele spielten, bleibt es heute oft ruhig.
Wo früher viele spielten, bleibt es heute oft ruhig. Foto: Claudia Dohle
Flöha
Weniger Geburten: Kitas rund um Flöha haben immer mehr freie Plätze
Von Claudia Dohle
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Sinkende Geburtenzahlen wirken sich auf die Kitas der Region aus. Viele Einrichtungen haben freie Plätze, während der Bedarf an Hortbetreuung bestehen bleibt. Aktuelle Zahlen zeigen die Entwicklung.

Immer weniger Geburten – diese Entwicklung spiegelt sich zunehmend auch in den Kindertagesstätten der Region wider. Darauf machte jetzt der Eppendorfer Bürgermeister Axel Röthling beim Neugeborenen-Empfang am Beispiel seiner Gemeinde aufmerksam. „Auch in Eppendorf gehen die Geburtenzahlen zurück“, sagte der SPD-Politiker. Wurden im Jahr...
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