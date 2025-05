Werkzeuge und Akkus aus Wohnhaus in Eppendorf gestohlen

Einbruch in der Dorfstraße: Die Täter nutzten die Abwesenheit des Bewohners geschickt aus. Der Schaden steht noch nicht fest.

Ein schwerer Diebstahl hat sich in Eppendorf ereignet. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz berichtet, hat sich die Tat in den vergangenen Tagen zugetragen, sie wurde am Mittwoch gegen 16.15 Uhr der Polizei gemeldet. Den Angaben zufolge waren Unbekannte im Ortsteil Kleinhartmannsdorf während der Abwesenheit des Bewohners in ein Wohnhaus...