Wie das Bier in die Flasche kam: Eine Erzgebirgerin erinnert sich an längst vergangene Zeiten

Wie mühsam das Leben früher war, erzählt die 96-jährige Waltraud Thiele in Augustusburg. Sie musste vor fast 90 Jahren in der Krumhermersdorfer Firma ihres Vaters Etiketten auf Bierflaschen kleben.

Waltraud Thiele ist 96 Jahre alt. Sie wurde am 22. September 1928 geboren und ist in Krumhermersdorf aufgewachsen. Erst ein paar Jahre vor ihrer Geburt erhielt der Ort einen Stromanschluss sowie Gas und Wasser. Heute lebt sie im Seniorenhaus in Augustusburg. Die „Freie Presse“ hat sie getroffen.