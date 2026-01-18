MENÜ
Gefährdet und geschützt, aber ein Problem für Angelvereine: Der Fischotter nutzt gern Angelteiche als Jagdreviere und macht damit die Arbeit der Vereine zunichte.
Ortsvorsteher und Angler Volkmar Böhm am Teich des Angelvereins Erdmannsdorf-Hennersdorf. Der Verein will den Teich einzäunen.
2019 berichtete die „Freie Presse“ über die Probleme der Oederaner Angler mit dem Fischotter. Inzwischen denkt der Vereinsvorsitzende sogar ans Aufgeben.
Gefährdet und geschützt, aber ein Problem für Angelvereine: Der Fischotter nutzt gern Angelteiche als Jagdreviere und macht damit die Arbeit der Vereine zunichte.
Ortsvorsteher und Angler Volkmar Böhm am Teich des Angelvereins Erdmannsdorf-Hennersdorf. Der Verein will den Teich einzäunen.
2019 berichtete die „Freie Presse“ über die Probleme der Oederaner Angler mit dem Fischotter. Inzwischen denkt der Vereinsvorsitzende sogar ans Aufgeben.
Flöha
Wie Freizeitangler ihren Fischteich in Hennersdorf vor einem Räuber schützen wollen
Redakteur
Von Matthias Behrend
Der Angelverein Erdmannsdorf-Hennersdorf hat Ärger mit dem Fischotter, der den Vereinsteich leer frisst. Auch in Oederan ist der Otter ein gefräßiges Problem. Gefährden die Tiere den Angelsport?

Der Angelverein Erdmannsdorf-Hennersdorf hat der Stadtverwaltung Augustusburg ein Ultimatum gesetzt: Bis Ende März wollen die Freizeitangler Klarheit darüber haben, ob sie den Kampf gegen ihren größten Feind aufnehmen dürfen oder ob sie ihr Vereinsgewässer, den oberen Goldbach-Teich in Hennersdorf, aufgeben. So wurde es zur jüngsten...
