Wie zwei Staubfussel in Frankenstein die Faschingsgeschichte ins Rampenlicht wirbeln

Die Saison des FKK steht im Zeichen des 40-jährigen Bestehens der närrischen Vereinigung. Mit Zeitreise tauchen die Jecken in die Anfänge ein.

Mit einem vom ereignisreichen Werdegang getragenen Jubiläumsprogramm feiern die Frankensteiner Karnevalisten mit ihrem Hofstaat das 40-jährige Bestehen ihrer närrischen Vereinigung. Dabei heißt es im vom Prinzenpaar Finja und Justin proklamierten Narrenstaat zurück zu den Wurzeln. Mit einer pfiffigen Zeitreise erinnern die Akteure um...