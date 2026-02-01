MENÜ
Bild: Christof Heyden
 8 Bilder
Flöha
Wie zwei Staubfussel in Frankenstein die Faschingsgeschichte ins Rampenlicht wirbeln
Von Christof Heyden
Die Saison des FKK steht im Zeichen des 40-jährigen Bestehens der närrischen Vereinigung. Mit Zeitreise tauchen die Jecken in die Anfänge ein.

Mit einem vom ereignisreichen Werdegang getragenen Jubiläumsprogramm feiern die Frankensteiner Karnevalisten mit ihrem Hofstaat das 40-jährige Bestehen ihrer närrischen Vereinigung. Dabei heißt es im vom Prinzenpaar Finja und Justin proklamierten Narrenstaat zurück zu den Wurzeln. Mit einer pfiffigen Zeitreise erinnern die Akteure um...
Das könnte Sie auch interessieren
17:10 Uhr
2 min.
Biathletin Passler vor Heim-Olympia mit positivem Dopingtest
Die italienische Biathletin Rebecca Passler auf der Strecke.
Vier Tage vor dem Start der Olympischen Winterspiele gibt es einen Dopingfall. Die betroffene Italienerin stammt aus Antholz, dem Austragungsort der Biathlonrennen.
17:11 Uhr
4 min.
Crimmitschau trauert und hofft auf ein Wunder für den Sportpark: „Wichtig ist, dass es hier weitergeht“
Tennis-Landestrainer Sascha Ruppert trainiert in Crimmitschau regelmäßig mit mehreren Jugendlichen. Er ist sehr daran interessiert, dass der Sportpark erhalten bleibt.
Nach dem plötzlichen Tod von Heiko Schütze steht sein Lebenswerk vor einer ungewissen Zukunft. Freunde, Mieter und Sportler hoffen, dass ein Investor übernimmt – und die Modernisierung vorantreibt.
Jochen Walther
25.01.2026
4 min.
„Lasst raus die Sau - Helau!“ - Der legendäre Faschingsruf aus Frankenstein hat Jubiläum
Frankenstein 1985: Matthias Weiß (l.) und Lars Talkenberger gestalten den Moment nach, als das Projekt Faschingsklub von Helmut Lange und Bernd Talkenberger erfunden wurde.
Zu einer Zeitreise wird in der Fünften Jahreszeit eingeladen. Mit ihrem Jubiläumsprogramm bringen die Narren aus Oederans Ortsteil ein jüngeres Kapitel Dorfgeschichte auf die Bühne.
Christof Heyden
16.11.2025
3 min.
Die Fotos vom Faschingsstart in Oederan und Frankenstein: Die KI steuert jetzt den Märchenwald
 12 Bilder
Die Breitenauer Funkengarde ist wieder voll in ihrem Element.
Karnevalisten aus Breitenau und Frankenstein luden zu närrischen Zeitreisen in den Märchenwald und zur Geburtsstunde des Faschings ein: ein Feuerwerk der guten Laune.
Christof Heyden
01.02.2026
4 min.
„Mama geht tanzen“: Warum diese Mütter drei Stunden in Limbach-Oberfrohna ganz unter sich feiern
Anne Driese und Cindy Oehler (v. l.) sind aus Oberlungwitz und Oelsnitz nach Limbach-Oberfrohna gekommen.
Auszeit statt Alltag: Bei „Mama geht tanzen“ feiern Frauen im Kulturkeller Limbach-Oberfrohna entspannt, sicher und zu familienfreundlichen Zeiten.
Ralf Jerke
01.02.2026
4 min.
„Die sind doch alle verrückt“: Die letzten Gäste haben das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen
Antje und Ahad Adakh waren die letzten Gäste, die das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen haben.
Seit kurz nach 11 Uhr am Sonntag ist das Hotel-Hochhaus in der Innenstadt leer. Etwas mehr als 30 Personen sollen die letzte Nacht in dem 26-stöckigen Hochhaus noch verbracht haben. Der Abschied verlief unaufgeregt und fast stoisch normal.
Denise Märkisch
Mehr Artikel