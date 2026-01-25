„Lasst raus die Sau - Helau!“ - Der legendäre Faschingsruf aus Frankenstein hat Jubiläum

Zu einer Zeitreise wird in der Fünften Jahreszeit eingeladen. Mit ihrem Jubiläumsprogramm bringen die Narren aus Oederans Ortsteil ein jüngeres Kapitel Dorfgeschichte auf die Bühne.

In der Jubiläumssaison des Frankensteiner Karnevals tauchen Akteure und Gäste in die Zeit des real existieren Sozialismus Mitte der 1980er Jahre ein. Zum Kappenball erfuhren die Gäste, wie 1985 alles begann. „Damals hatten wir sehr erfolgreich das Heimatfest 800 Jahre auf die Beine gestellt. Das fand nicht nur eine enorme Resonanz, auch...