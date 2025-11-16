Die Fotos vom Faschingsstart in Oederan und Frankenstein: Die KI steuert jetzt den Märchenwald

Karnevalisten aus Breitenau und Frankenstein luden zu närrischen Zeitreisen in den Märchenwald und zur Geburtsstunde des Faschings ein: ein Feuerwerk der guten Laune.

Mit Kappenbällen sind die Narren der Region in die Fünfte Jahreszeit gestartet. Die Frankensteiner rücken mit ihrem Programm das 40-jährige Jubiläum ihrer Gilde ins Rampenlicht und reisen zurück ins Geburtsjahr 1985. Lachmuskel strapazierend spielen sie den Gründungsabend zu tiefsten DDR-Zeiten nach, als Funkengarde, Prinzenpaar und...