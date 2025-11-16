Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Flöha
  • |

  • Die Fotos vom Faschingsstart in Oederan und Frankenstein: Die KI steuert jetzt den Märchenwald

Die Breitenauer Funkengarde ist wieder voll in ihrem Element.
Die Breitenauer Funkengarde ist wieder voll in ihrem Element. Bild: Christof Heyden
Die Breitenauer Funkengarde ist wieder voll in ihrem Element.
Die Breitenauer Funkengarde ist wieder voll in ihrem Element. Bild: Christof Heyden
 12 Bilder
Flöha
Die Fotos vom Faschingsstart in Oederan und Frankenstein: Die KI steuert jetzt den Märchenwald
Von Christof Heyden
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Karnevalisten aus Breitenau und Frankenstein luden zu närrischen Zeitreisen in den Märchenwald und zur Geburtsstunde des Faschings ein: ein Feuerwerk der guten Laune.

Mit Kappenbällen sind die Narren der Region in die Fünfte Jahreszeit gestartet. Die Frankensteiner rücken mit ihrem Programm das 40-jährige Jubiläum ihrer Gilde ins Rampenlicht und reisen zurück ins Geburtsjahr 1985. Lachmuskel strapazierend spielen sie den Gründungsabend zu tiefsten DDR-Zeiten nach, als Funkengarde, Prinzenpaar und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:15 Uhr
4 min.
„Lichterglanz“ im Erzgebirge: 120 Trucks sorgen für vorweihnachtliche Stimmung
 4 Bilder
Licht an: Die 120 geschmückten Trucks auf dem Kätplatz in Annaberg sind startklar für den Besucheransturm in den nächsten Stunden.
Auf 7000 Besucher schätzen Organisator Sven Meyer und die Polizei die Anzahl der Besucher am Samstag auf dem Kätplatz in Annaberg-Buchholz. Und die bekamen einiges zu sehen.
Antje Flath
17:30 Uhr
4 min.
„Ich mache hier etwas Sinnvolles“: Ärztin aus Mittelsachsen ist Seenotretterin auf dem Mittelmeer
Heike (l.) und Bernd Merkel hatten dieses Mal die Seenotretterin Nora zu „Kultur in der Kapelle“ nach Wiederau eingeladen.
Menschen in Seenot zu helfen, ist für Nora eine Selbstverständlichkeit. In Wiederau hat die aus der Region stammende Frau vom Einsatz für Geflüchtete berichtet. Vorurteile kann sie leicht entkräften.
Falk Bernhardt
14.11.2025
5 min.
„Das hat nichts mit Klimaschutz zu tun“: Bürgermeister im Erzgebirge erklärt, warum er ein Problem mit Windrädern hat
Der Jahnsdorfer Bürgermeister Albrecht Spindler lehnt den Windpark ab, verhindern kann er ihn nicht. Im Hintergrund wächst das Windrad der Nachbargemeinde Neukirchen.
Der Leukersdorfer Windpark kommt, wenn auch später als geplant. Bürgermeister Albrecht Spindler erklärt, warum er kein Problem mit erneuerbaren Energien hat – mit den Windrädern im Ort aber schon.
Ulrike Abraham
25.08.2025
3 min.
Mit Herz dabei: Frankensteiner Vereine stellen ihr Dorffest auf die Beine
Matthias Weiß, Bernd Talkenberger, Cindy Eckert und Heidi Müller (v. l.) ziehen die Fäden für das Fest der Vereine im Oederaner Ortsteil Frankenstn.
Partylaune im Oederaner Ortsteil: An einem Wochenende mit drei Aktionstagen wollen die Einheimischen fünf Jubiläen und Ereignisse in der Dorfgeschichte gemeinsam feiern.
Christof Heyden
05.10.2025
2 min.
Firebirds rocken in Flöha die Mensa der Oberschule
 4 Bilder
Die Leipziger Musiker lassen die Temperatur bei der Oberschulparty in Flöha steigen.
Christof Heyden
17:30 Uhr
3 min.
Wird eine alte Spinnerei im Erzgebirge zur Indoor-Farm?
Anhand eines Modells der Spinnerei, zu dem auch die geplanten Gewächshäuser auf den Dächern gehörten, stellten Alexander Ostrovskis (links) und Leo Dinkelacker ihr Konzept vor.
Wo sich früher alles um die Textilproduktion drehte, könnten künftig Pflanzen und Pilze angebaut werden. Mit dieser Idee wollen zwei Studenten einen riesigen Venusberger Industriekomplex retten.
Andreas Bauer
Mehr Artikel