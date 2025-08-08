Wingendorf: Junge Feuerwehrleute schlagen ihre Zelte auf

Vom 15. bis 17. August 2025 verwandelt sich der Platz neben dem Vereinshaus in Wingendorf in eine kleine Stadt. Was ist da los?

Das Zeltlager der Kreisjugendfeuerwehr Mittelsachsen ist eine der größten Jugendfeuerwehrveranstaltungen. Gastgeber ist in diesem Jahr die Feuerwehr Wingendorf. „Ziel des Zeltlagers ist es, Kindern und Jugendlichen ein spannendes, unvergessliches Wochenende zu bieten, das Gemeinschaft, Teamgeist und Spaß verbindet“, so Roy Schlesinger, der... Das Zeltlager der Kreisjugendfeuerwehr Mittelsachsen ist eine der größten Jugendfeuerwehrveranstaltungen. Gastgeber ist in diesem Jahr die Feuerwehr Wingendorf. „Ziel des Zeltlagers ist es, Kindern und Jugendlichen ein spannendes, unvergessliches Wochenende zu bieten, das Gemeinschaft, Teamgeist und Spaß verbindet“, so Roy Schlesinger, der...