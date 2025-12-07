Wingendorf: Seat prallt gegen Baumstumpf

Bei dem Unfall am Samstagabend ist ein 18-Jähriger laut Polizei verletzt worden.

Im Oederaner Ortsteil Wingendorf ist ein 18-jähriger Seat-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend gegen 21.55 Uhr leicht verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz meldet, war der junge Mann mit dem Auto auf der Straße Im Kemnitztal in Richtung Frankenstein unterwegs gewesen, als Rehwild die Fahrbahn überquerte. Der Seat-Fahrer...