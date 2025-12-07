Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Im Oederaner Ortsteil Wingendorf hat es einen Verkehrsunfall gegeben.
Im Oederaner Ortsteil Wingendorf hat es einen Verkehrsunfall gegeben.
Flöha
Wingendorf: Seat prallt gegen Baumstumpf
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei dem Unfall am Samstagabend ist ein 18-Jähriger laut Polizei verletzt worden.

Im Oederaner Ortsteil Wingendorf ist ein 18-jähriger Seat-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend gegen 21.55 Uhr leicht verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz meldet, war der junge Mann mit dem Auto auf der Straße Im Kemnitztal in Richtung Frankenstein unterwegs gewesen, als Rehwild die Fahrbahn überquerte. Der Seat-Fahrer...
