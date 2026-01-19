Wird die B 180 in Erdmannsdorf schon wieder voll gesperrt?

Bei der Freigabe nach fünf Jahren Bauzeit kursierte das Gerücht, dass die neue Straße noch einmal voll gesperrt wird, weil Restarbeiten anstehen. Das stimmt nur zum Teil.

Schon bei der Freigabe der B 180 zwischen Erdmannsdorf und Kunnersdorf nach knapp fünf Jahren Bauzeit Anfang Dezember kursierte das Gerücht, dass die Straße in diesem Jahr erneut voll gesperrt werden müsse. Grund dafür sei der Steilhang, der zusätzlich gesichert werden müsse.