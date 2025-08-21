Wo im Schloss Augustusburg ein Silberschatz und das Lebenselixier versteckt sind

Mit dem geheimen Laboratorium gibt es im Schloss Augustusburg künftig ein neues Angebot, das deutschlandweit einzigartig ist. Was Besucher erwartet und welche Geheimnisse gelüftet werden.

Das Schloss Augustusburg startet mit der Eröffnung des geheimen Laboratoriums am Wochenende in eine neue Ära der Museumspädagogik. Das Angebot richtet sich an bis zu 20-köpfige Besuchergruppen, die in den eigens dafür umgestalteten Räumen in die Renaissancezeit des 16. Jahrhunderts eintauchen und dabei spielerisch Wissen vermittelt bekommen,...