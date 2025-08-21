Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Im geheimen Laboratorium begeben sich die Schüler mit dem Gelehrten Basilius Montanus (Martin Kreß) auf die Suche nach Silber.
Im geheimen Laboratorium begeben sich die Schüler mit dem Gelehrten Basilius Montanus (Martin Kreß) auf die Suche nach Silber. Bild: Andreas Seidel
Im geheimen Laboratorium begeben sich die Schüler mit dem Gelehrten Basilius Montanus (Martin Kreß) auf die Suche nach Silber.
Im geheimen Laboratorium begeben sich die Schüler mit dem Gelehrten Basilius Montanus (Martin Kreß) auf die Suche nach Silber. Bild: Andreas Seidel
Flöha
Wo im Schloss Augustusburg ein Silberschatz und das Lebenselixier versteckt sind
Redakteur
Von Matthias Behrend
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit dem geheimen Laboratorium gibt es im Schloss Augustusburg künftig ein neues Angebot, das deutschlandweit einzigartig ist. Was Besucher erwartet und welche Geheimnisse gelüftet werden.

Das Schloss Augustusburg startet mit der Eröffnung des geheimen Laboratoriums am Wochenende in eine neue Ära der Museumspädagogik. Das Angebot richtet sich an bis zu 20-köpfige Besuchergruppen, die in den eigens dafür umgestalteten Räumen in die Renaissancezeit des 16. Jahrhunderts eintauchen und dabei spielerisch Wissen vermittelt bekommen,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:00 Uhr
2 min.
Für gutes Klima in Rodewisch gibt es nun Geld
Bäume entlang der Wernesgrüner Straße wurden angepflanzt - sie werden finanziell gefördert.
In der Landesgartenschau-Stadt wird es schon vor 2029 grüner. Ein unverhoffter Geldsegen macht das möglich.
Cornelia Henze
10.07.2025
4 min.
Wie ein Escape Room: Was im geheimen Laboratorium von Schloss Augustusburg hergestellt wird
Ausstellungsleiterin Claudia Glashauser ist für das Foto in die Rolle der Lehrmeisterin geschlüpft. Die „Lehrlinge“ Rica, Ben und Emily messen den Silbergehalt des Erzes.
Im Renaissanceschloss gibt es bald ein neues Angebot (nicht nur) für Familien. Die „Freie Presse“ hat es schon einmal getestet.
Eva-Maria Hommel
23.08.2025
5 min.
Düsterer „Erzgebirgskrimi“ in Altenberg mit verschwundenem Kommissar: Lohnt das Einschalten?
Müssen diesmal Kommissar Winkler suchen: seine Kollegin Karina Szabo (links, Lara Mandoki) und Försterin Saskia Bergelt (Teresa Weißbach).
Ab Samstag, 10 Uhr, steht der neue Film „Über die Grenze“ in der ZDF-Mediathek bereit, im Fernsehen wird er am 30. August gezeigt. Nach dem Kulturhauptstadtfilm mit schönen Bildern von Chemnitz ist die Atmosphäre diesmal eine ganz andere.
Katharina Leuoth
12:03 Uhr
4 min.
Deutschland Tour als Triumphfahrt: Rad-Fans feiern Lipowitz
Florian Lipowitz war bei der Deutschland Tour der umjubelte Star.
Florian Lipowitz hat mit seinem dritten Platz bei der Tour de France eine neue Begeisterung ausgelöst. Das Zuschauer-Interesse ist stark angewachsen. Auch ein Crash kann ihn nicht bremsen.
Stefan Tabeling und Stephan Klemm, dpa
Von Eva-Maria Hommel
2 min.
11.07.2025
2 min.
Kommentar zum neuen Escape Room auf Schloss Augustusburg: Häppchen-Pädagogik - warum nicht?
Meinung
Redakteur
Das Laboratorium auf Schloss Augustusburg verbindet moderne Technik und historisches Ambiente.
Bald können Familien, Schulklassen und Neugierige im Renaissanceschloss ein neues museumspädagogisches Angebot nutzen. Mit technischer Unterstützung sollen Rätsel gelöst und Wissen vermittelt werden.
Eva-Maria Hommel
23.08.2025
4 min.
Plauener erfinden den Fahrradträger für das Auto neu
Tim Mockert befestigt die Fahrräder in der Halterung. Diese ist für Mountainbikes, Gravelbikes, Enduro-Bikes und auch Rennräder geeignet – auch E-Bikes sind kein Problem.
Aus der gemeinsamen Leidenschaft fürs Radfahren ist bei drei jungen Vogtländern eine ungewöhnliche Idee entstanden. Um mehr aus dieser Idee zu machen, setzen die Freunde jetzt alles auf eine Karte.
Louise Wappler
Mehr Artikel