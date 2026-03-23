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Die Stadt Augustusburg überarbeitet ihre Parkgebührenverordnung.
Die Stadt Augustusburg überarbeitet ihre Parkgebührenverordnung. Symbolfoto: E. Mildner
Die Stadt Augustusburg überarbeitet ihre Parkgebührenverordnung.
Die Stadt Augustusburg überarbeitet ihre Parkgebührenverordnung. Symbolfoto: E. Mildner
Flöha
Wo in Augustusburg das Parken künftig teurer werden soll
Redakteur
Von Matthias Behrend
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Die Stadt überarbeitet ihre Parkgebührenverordnung. Ein Ziel ist es, die unterschiedlichen Preise ein Stück anzugleichen.

Die Stadt Augustusburg überarbeitet ihre Parkgebührenverordnung und will zugleich das Parkraumkonzept für die Altstadt aktualisieren. Ziel ist, möglicherweise ein paar weitere Stellplätze in der Altstadt zu finden. Das Parken ist dort immer wieder ein Thema, weil der Platz knapp ist und es mehr Park-Ausweise gibt als Parkplätze. Dazu kommt,...
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