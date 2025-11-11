Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
So sieht es in Oederan aus, wenn Weihnachtsbaum und Pyramide stehen und festliche Stimmung verbreiten. Dieses Jahr soll er Baum bis zum ersten Advent aufgestellt sein.
So sieht es in Oederan aus, wenn Weihnachtsbaum und Pyramide stehen und festliche Stimmung verbreiten. Dieses Jahr soll er Baum bis zum ersten Advent aufgestellt sein. Bild: Hendrik Jattke/Archiv
So sieht es in Oederan aus, wenn Weihnachtsbaum und Pyramide stehen und festliche Stimmung verbreiten. Dieses Jahr soll er Baum bis zum ersten Advent aufgestellt sein.
So sieht es in Oederan aus, wenn Weihnachtsbaum und Pyramide stehen und festliche Stimmung verbreiten. Dieses Jahr soll er Baum bis zum ersten Advent aufgestellt sein. Bild: Hendrik Jattke/Archiv
Flöha
Woher die Städte und Gemeinden rund um Flöha diesmal ihre Weihnachtsbäume bekommen
Redakteur
Von Matthias Behrend
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sechs Wochen noch bis Weihnachten und der erste Advent ist fast schon da: In den Städten und Gemeinden beginnt die Vorbereitung auf die Adventszeit. Wann werden die Weihnachtsbäume aufgestellt?

In Flöha werden in diesem Jahr zwei Weihnachtsbäume aufgestellt, dazu kommt ein dritter Baum in Falkenau. Baum Nummer eins wird auf dem neuen Marktplatz stehen, wo es eine dafür eingesetzte Bodenhülse gibt. Dieser Baum, eine zehn bis zwölf Meter hohe Nordmanntanne, kommt von einem privaten Spender und soll am kommenden Dienstag aufgestellt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.11.2025
2 min.
Erst zu mild, dann kalt: Kommt am Wochenende der Schnee nach Sachsen?
Können am Wochenende erste, kleine Schneemänner gebaut werden?
Dem Freistaat steht wettermäßig eine abwechslungsreiche Woche ins Haus. Erst gehen die Temperaturen ungewohnt hoch, dann folgt der Absturz. Kommt die erste weiße Pracht?
Patrick Hyslop
10.11.2025
2 min.
Brückensorgenkind von Mittelsachsen wird abgerissen
Am Montag wurde eine erneute Prüfung der Brücke in Gadewitz vorbereitet. Die Brücke soll abgerissen werden.
Die denkmalgeschützte Brücke über die Bahnstrecke Riesa-Chemnitz ist seit etwa zwei Jahren gesperrt. Nun soll sie abgerissen und neu gebaut werden.
Jan Leißner
13:45 Uhr
1 min.
Eissportzentrum wird zum Märchenwald: Eismärchen kehrt mit „König Drosselbart“ zurück
2024 wurde „Max und Moritz“ aufs Eis gebracht, in diesem Jahr kommt „König Drosselbart“.
Der Vorverkauf für die Tickets hat begonnen. Anfang Dezember sind mehrere Aufführungen geplant.
Laetitia Feddersen
13:42 Uhr
3 min.
Ärger um neues Buch über Marius Borg Høiby
Mette-Marits Sohn Marius Borg Høiby ist unter anderem wegen Vergewaltigung angeklagt. (Archvbild)
Die norwegische Königsfamilie erlebt seit geraumer Zeit ihren wohl größten Skandal. Nun ist ein weiteres Buch zu dem Fall in den Handel gekommen. Ein Anwalt von Høiby befürchtet Vorverurteilung.
05.11.2025
2 min.
Baum für Annaberger Weihnachtsmarkt wird erwartet: Wahl fällt auf 22 Meter hohe Fichte
Der Annaberger Weihnachtsbaum kommt nächste Woche, hier ein Bild von 2024.
Nächste Woche soll der Weihnachtsbaum auf dem Annaberger Markt aufgestellt werden. Es wird noch mehr aufgebaut.
Annett Honscha
24.10.2025
2 min.
Noch fünf Wochen bis zum Annaberger Weihnachtsmarkt: Termin für Weihnachtsbaum-Transport steht fest
Der Termin für das Aufstellen des Weihnachtsbaums steht fest. Hier ein Bild von 2024.
Noch ist die Große Kirchgasse in Annaberg-Buchholz gesperrt. Doch in gut zwei Wochen soll der Weihnachtsbaum darüber transportiert werden. Geht der Plan auf?
Annett Honscha
Mehr Artikel