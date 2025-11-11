Woher die Städte und Gemeinden rund um Flöha diesmal ihre Weihnachtsbäume bekommen

Sechs Wochen noch bis Weihnachten und der erste Advent ist fast schon da: In den Städten und Gemeinden beginnt die Vorbereitung auf die Adventszeit. Wann werden die Weihnachtsbäume aufgestellt?

In Flöha werden in diesem Jahr zwei Weihnachtsbäume aufgestellt, dazu kommt ein dritter Baum in Falkenau. Baum Nummer eins wird auf dem neuen Marktplatz stehen, wo es eine dafür eingesetzte Bodenhülse gibt. Dieser Baum, eine zehn bis zwölf Meter hohe Nordmanntanne, kommt von einem privaten Spender und soll am kommenden Dienstag aufgestellt... In Flöha werden in diesem Jahr zwei Weihnachtsbäume aufgestellt, dazu kommt ein dritter Baum in Falkenau. Baum Nummer eins wird auf dem neuen Marktplatz stehen, wo es eine dafür eingesetzte Bodenhülse gibt. Dieser Baum, eine zehn bis zwölf Meter hohe Nordmanntanne, kommt von einem privaten Spender und soll am kommenden Dienstag aufgestellt...