Wohnhausbrand in Mittelsachsen: Leblose Person gefunden

Nach einem Brand in einem Einfamilienhaus am Neuen Weg im Eppendorfer Ortsteil Großwaltersdorf am Montagnachmittag wurde in dem Haus eine leblose Person gefunden. Zum Alter und zum Geschlecht gibt es bislang keine Angaben. Der Brand war Polizeiangaben zufolge in einem Wohnraum ausgebrochen, woraufhin sich Rauch im gesamten Haus ausbreitete. Die...