Ziegenbart, Steife Koralle, Schmetterlings-Trameten: Pilzberater Jörg Oehme aus Flöha organisiert Schau mit

Experten aus Flöha und Chemnitz haben fünf Stunden lang Wälder im Erzgebirge durchstreift - das Ergebnis: Beim Bauernmarkt in Frankenberg haben sie über 100 Arten Pilze gezeigt.

Der Regen zum Wochenwechsel dürfte den Pilzberatern der Region Flöha-Frankenberg helfen. Denn noch beim Herbstfest in Frankenberg haderten sie: „Es fehlt Feuchtigkeit, bei mehr Wasser hätten wir eine noch umfangreichere Ausstellung gestalten können", sagte Jörg Oehme und zog dennoch zufrieden Resümee. Über 100 Arten Pilze hatte der...