Regionale Nachrichten und News
  • Mittelsachsen
  • Flöha
  • Ziegenbart, Steife Koralle, Schmetterlings-Trameten: Pilzberater Jörg Oehme aus Flöha organisiert Schau mit

Dietmar und Stefanie Kobrow sowie Jörg Oehme (l.) organisierten die Pilzschau in Frankenberg.
Dietmar und Stefanie Kobrow sowie Jörg Oehme (l.) organisierten die Pilzschau in Frankenberg. Bild: C. Heyden
Flöha
Ziegenbart, Steife Koralle, Schmetterlings-Trameten: Pilzberater Jörg Oehme aus Flöha organisiert Schau mit
Von Christof Heyden
Experten aus Flöha und Chemnitz haben fünf Stunden lang Wälder im Erzgebirge durchstreift - das Ergebnis: Beim Bauernmarkt in Frankenberg haben sie über 100 Arten Pilze gezeigt.

Der Regen zum Wochenwechsel dürfte den Pilzberatern der Region Flöha-Frankenberg helfen. Denn noch beim Herbstfest in Frankenberg haderten sie: „Es fehlt Feuchtigkeit, bei mehr Wasser hätten wir eine noch umfangreichere Ausstellung gestalten können“, sagte Jörg Oehme und zog dennoch zufrieden Resümee. Über 100 Arten Pilze hatte der...
Mehr Artikel