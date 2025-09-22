Ziegenbart, Steife Koralle, Schmetterlings-Trameten: Pilzberater Jörg Oehme aus Flöha organisiert Schau mit

Flöha
Experten aus Flöha und Chemnitz haben fünf Stunden lang Wälder im Erzgebirge durchstreift - das Ergebnis: Beim Bauernmarkt in Frankenberg haben sie über 100 Arten Pilze gezeigt.
Der Regen zum Wochenwechsel dürfte den Pilzberatern der Region Flöha-Frankenberg helfen. Denn noch beim Herbstfest in Frankenberg haderten sie: „Es fehlt Feuchtigkeit, bei mehr Wasser hätten wir eine noch umfangreichere Ausstellung gestalten können“, sagte Jörg Oehme und zog dennoch zufrieden Resümee. Über 100 Arten Pilze hatte der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.