Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Wohngebiet Sattelgut liegt auf einer Anhöhe über der Stadt Flöha.
Das Wohngebiet Sattelgut liegt auf einer Anhöhe über der Stadt Flöha. Bild: Knut Berger/Archiv
Das Wohngebiet Sattelgut liegt auf einer Anhöhe über der Stadt Flöha.
Das Wohngebiet Sattelgut liegt auf einer Anhöhe über der Stadt Flöha. Bild: Knut Berger/Archiv
Flöha
Zigarettenautomat in Flöha gesprengt
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Unbekannte setzen Pyrotechnik ein und stehlen Zigaretten und eine Geldkassette.

Bislang unbekannte Täter haben am Freitagabend gegen 21.54 Uhr einen Zigarettenautomaten an der Fritz-Heckert-Straße in Flöha aufgesprengt. Wie die Polizeidirektion Chemnitz dazu weiter mitteilt, war offenbar Pyrotechnik zur Detonation gebracht worden. Die Wucht der Explosion habe den Zigarettenautomaten massiv beschädigt. In der Folge seien...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.11.2025
1 min.
Flöha: Pyrotechnik-Explosion beschädigt historisches Gebäude
Der Eingangsbereich eines Wohnhauses in Flöha wurde Freitagabend mit Böllern beschädigt.
Schäden in Höhe von mindestens 5000 Euro: Eine Explosion in Flöha sorgt für Aufregung. Die Polizei ermittelt.
Heike Hubricht
05.12.2025
2 min.
„Rücktritt“, „großes Vorbild“: So reagiert das Netz auf Sachsens „Bleifuß-Minister“ Conrad Clemens
Ist gerne (zu) flott unterwegs: Conrad Clemens (CDU), Kultusminister von Sachsen.
Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen: Das musste jüngst auch Sachsens Kultusminister lernen. Nachdem herauskam, dass er wiederholt mit zu hohem Tempo erwischt wurde, reagierte das Netz prompt.
Patrick Hyslop
05.12.2025
1 min.
Dorf im Erzgebirge eröffnet Weihnachtsmarkt am Nikolaustag
In Crottendorf (Archivfoto) findet am Wochenende der Weihnachtsmarkt statt.
In Crottendorf wird am zweiten Adventswochenende zum Weihnachtsmarkt eingeladen. Neben dem Weihnachtsmann kommen auch Wichtel.
Annett Honscha
13:07 Uhr
2 min.
DOSB beschließt weiteren Olympia-Fahrplan
Aus Sicht von Präsident Thomas Weikert steht der DOSB geschlossen hinter einer Olympia-Bewerbung - egal, welcher Kandidat es am Ende wird.
Der DOSB träumt von Olympischen und Paralympischen Spielen in Deutschland. Nun steht auch der weitere Weg bis zur Auswahl des nationalen Kandidaten fest. Präsident Weikert versichert Geschlossenheit.
13:00 Uhr
1 min.
Kurz vor Jahresende: Bad Brambach beschließt Haushalt
Bad Brambachs Gemeinderat hat den Haushalt 2025 einstimmig beschlossen.
Die finanziell angeschlagene Gemeinde hat das Ziel geschafft, im laufenden Jahr einen Etat aufzustellen. Auch eine andere Entscheidung ist getroffen.
Ronny Hager
19.11.2025
1 min.
Zigarettenautomat in Freiberg gesprengt
Die Polizei ermittelt zur Sprengung eines Zigarettenautomaten.
Die Polizei ermittelt zu einem Vorfall an der Thomas-Mann-Straße. Was ist bislang dazu bekannt geworden?
Steffen Jankowski
Mehr Artikel