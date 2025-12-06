Zigarettenautomat in Flöha gesprengt

Unbekannte setzen Pyrotechnik ein und stehlen Zigaretten und eine Geldkassette.

Bislang unbekannte Täter haben am Freitagabend gegen 21.54 Uhr einen Zigarettenautomaten an der Fritz-Heckert-Straße in Flöha aufgesprengt. Wie die Polizeidirektion Chemnitz dazu weiter mitteilt, war offenbar Pyrotechnik zur Detonation gebracht worden. Die Wucht der Explosion habe den Zigarettenautomaten massiv beschädigt. In der Folge seien...