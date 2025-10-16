Zirkuskunst beim Kürbisfestival im Schlosspark Lichtenwalde

Der Schlosspark Lichtenwalde soll sich am Wochenende in eine Freiluftmanege verwandeln, in der Clowns und Akrobaten zwischen Kürbisskulpturen auftreten.

„Manege frei" heißt es am 18. und 19. Oktober beim Kürbisfestival Lichtenwalde im Schlosspark Lichtenwalde. Dann gesellen sich zu den Kürbis-Skulpturen echte Artisten, Clowns und Akrobaten. Sie sollen den Schlosspark in eine Freiluftmanege verwandeln. Verschiedene Shows mit Pantomime, Zauberei, Clownerie, Jonglage und Akrobatik laden zum...