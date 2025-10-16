Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
An der Kürbisskulptur Feuerschlucker ist eine Feuershow geplant.
An der Kürbisskulptur Feuerschlucker ist eine Feuershow geplant. Bild: J. J. Beckers/Gecko One
Flöha
Zirkuskunst beim Kürbisfestival im Schlosspark Lichtenwalde
Redakteur
Von Jan Leißner
Der Schlosspark Lichtenwalde soll sich am Wochenende in eine Freiluftmanege verwandeln, in der Clowns und Akrobaten zwischen Kürbisskulpturen auftreten.

„Manege frei“ heißt es am 18. und 19. Oktober beim Kürbisfestival Lichtenwalde im Schlosspark Lichtenwalde. Dann gesellen sich zu den Kürbis-Skulpturen echte Artisten, Clowns und Akrobaten. Sie sollen den Schlosspark in eine Freiluftmanege verwandeln. Verschiedene Shows mit Pantomime, Zauberei, Clownerie, Jonglage und Akrobatik laden zum...
