Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Verblüffende Show der Mentalisten Thomas Majka (r.) und Vincent Frommer im Bürgersaal Oederan.
Verblüffende Show der Mentalisten Thomas Majka (r.) und Vincent Frommer im Bürgersaal Oederan. Bild: Christof Heyden
Verblüffende Show der Mentalisten Thomas Majka (r.) und Vincent Frommer im Bürgersaal Oederan.
Verblüffende Show der Mentalisten Thomas Majka (r.) und Vincent Frommer im Bürgersaal Oederan. Bild: Christof Heyden
Flöha
Zwei Mentalisten: Künstler oder Hellseher? Show im Bürgersaal Oederan verblüfft
Von Christof Heyden
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit dem Programm Magie der Intuition gastierten mit Thomas Majka und Vincent Frommer zwei Aktionskünstler der speziellen Art erstmals in der Region.

Rund 100 Neugierige suchten zur Halloweennacht in Oederan den Nervenkitzel: Sie folgten der Einladung zum öffentlichen Gedankenlesen in den Bürgersaal. Unter dem Motto „Magie der Intuition“ gestalteten Thomas Majka und Vincent Frommer im Rahmen des seit drei Jahrzehnten gebotenen Veranstaltungsformats „Oederaner Konzertreihe“ erstmals...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
06:00 Uhr
2 min.
Herzensangelegenheit: Frischer Fisch für das Oederaner Hospiz
Steffen Braune, l., und Daniel Kaden mit Forellen, die Heide Wiesner und Christiane Riemer entgegennehmen.
Lecker Fisch auf den Tisch: Ein besonderes Geschenk haben die Petrijünger des Angelvereins Oederan dem Hospiz Ellen Gorlow unterbreitet.
Christof Heyden
02.11.2025
3 min.
Fichte für Weihnachtsmarkt in Leipzig kommt aus dem Vogtland: Der Spender des Baums ist prominent
Die Fichte für den Weihnachtsmarkt in Leipzig misst 22 Meter und wiegt vier Tonnen.
In der Nähe von Kottenheide wurde der Baum von der Firma Waldwirtschaft Jacob gefällt. Am Montag wird er in Leipzig aufgestellt und geschmückt.
Eckhard Sommer
Von Jens Eumann
3 min.
18:07 Uhr
3 min.
Bund vs. Ärzte: Wer darf sagen: Du lebst, du stirbst?
Meinung
Redakteur
Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichtes hat Regeln aus dem Infektionsschutzgesetz gekippt. Dabei hatten fünf der acht Richter den Bund 2021 erst aufgefordert zu handeln.
Ärzte sehen sich durch das jüngste Urteil im Triage-Streit bestätigt, aber das ethische Dilemma bleibt.
Jens Eumann
18:00 Uhr
3 min.
Angriff auf Grünen-Wahlkämpfer in Chemnitz: Angeklagter kommt nun doch ohne Strafe davon
Im Europa- und Kommunalwahlkampf 2024 wurden zahlreiche Wahlplakate zerstört.
Im Europawahlkampf 2024 soll ein 35-Jähriger gegenüber einem Grünen-Wahlkämpfer handgreiflich geworden sein. Das Landgericht kassierte nun eine Verurteilung des Mannes aus erster Instanz.
Benjamin Lummer
28.10.2025
4 min.
Magie zum Gruseltag: Mentalisten-Show erstmals zu Halloween in Oederan
Erika Wünsch, begründete die Konzertreihe und gestaltete sie bis 2023, Kristian Schulze folgte als Kulturmanager.
Oederan bietet seit 30 Jahren Stars und Newcomern ein Konzertpodium. Kristian Schulze betreut das Angebot. Was macht die Oederaner Konzertreihe so besonders, und was haben Gäste zu erwarten?
Christof Heyden
Mehr Artikel