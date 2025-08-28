Zwei Radfahrer stoßen in Flöha zusammen

Einer der Radfahrer musste stationär in einer Klinik behandelt werden. Der Unfallverursacher kam mit leichten Verletzungen davon.

Flöha.

Bei einem Unfall kurz nach Sonnenuntergang am Mittwoch sind in Flöha zwei Radfahrer verletzt worden, einer davon schwer. Laut einer Mitteilung der zuständigen Polizeidirektion Chemnitz wollte ein 76-jähriger Fahrradfahrer gegen 20.45 Uhr von einer Kleingartenanlage nach links auf die Lessingstraße in Richtung Flöha fahren. Dabei stieß er mit einem auf der Lessingstraße in Richtung Falkenau fahrenden Fahrradfahrer (57) zusammen. Beide Zweiradfahrer stürzten nach dem Zusammenstoß. Der 57-Jährige erlitt schwere Verletzungen, die stationär in einem Krankenhaus versorgt wurden, der 76-Jährige zog sich durch den Unfall leichte Verletzungen zu. An den beiden Fahrrädern entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 500 Euro. (kru)