10. Volkssportduathlon: Was die Köhlers aus Weißenborn da jedes Jahr auf die Beine stellen

Die Jüngsten sind zwei Jahre alt, der Älteste über 80: Teilnehmer aus der ganzen Region kommen zum Duathlon nach Weißenborn. Die Strippen zieht ein Ehepaar mit Herz, viel Elan und einem großen Ziel.

Volkssportduathlon - allein dieses Wort hat schon deutschlandweit Alleinstellungsmerkmal. Zumindest kennt die Suchmaschine von Google nur einen Volkssportduathlon, und das ist der in Weißenborn. So einzigartig der Name, so besonders ist der Wettkampf und auch das Team dahinter.